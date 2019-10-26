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Fenerbahçe, Konyaspor'u farklı geçti

26.10.2019, 21:55

’in 9. haftasında , taraftarı önünde ’u ağırladı. Mücadelenin 90 dakikası, sarı-lacivertlilerin 5-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

YANAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal son oynadıkları Yukatel Denizlispor maçına göre kadroda tek değişikliğe gitti. 67 gün sonra sahalara dönen Victor Moses'ı ilk 11'de sahaya süren teknik direktör Yanal, Tolga Ciğerci'yi ise yedek kulübesine çekti. Sarı-lacivertlilerde geçen hafta Yukatel Denizlispor ile oynanan mücadelede forma giyemeyen Nabil Dirar ile Max Kruse, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında da kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra akciğer enfeksiyonu geçiren Harun Tekin de maç kadrosuna dahil edilmedi.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçeli taraftarlar İttifak Holding Konyaspor karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerin tamamına yakınını doldurantaraftarlar, sarı-lacivertli takıma büyük destek verdi. Bir grup Konyaspor taraftarı da takımlarına destek için Ülker Stadı'ndaki yerini aldı.

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