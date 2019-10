Göztepe aşkıyla ayağa

Göz-Göz’ün talebiyle kanunlaşan teklif üzerine kale arkası tribünlerde koltuk olmayacak. Almanya ve İngiltere’nin uyguladığı bu yeni sistemle Göztepe’ye yapılan yeni stattaki bu adım diğer kulüplere de örnek oldu

Göztepe 95 yıldır beklediği yeni stadının kapılarını büyük ihtimalle Beşiktaş ile Ocak ayında oynanacak ilk maçla açacak. İçinde birçok ilki barındıracak yeni statta Türkiye'de ilk kez ayakta maç izleme dönemi de hayata geçecek. Dünyanın önde gelen liglerinde maçlar ayakta izleniyor. İngiltere, Fransa ve İspanya ile Amerika'nın son dönemde hayata geçirdiği sistemin öncülüğünü ise Almanya yapıyor. Bundesliga'da karşılaşmalara ev sahipliği yapan 18 stadyumun 16'sında taraftarların ayakta maç izlemesine imkan sağlayan özel tribünler bulunuyor.



GÖZTEPE ÖNCÜ OLDU



Almanya'daki bu imkan İngiltere, Fransa ve İspanya'daki futbolseverlerin de iştahını kabartıyor. İngiltere'deki yüksek bilet fiyatları ve katılaşan kurallar taraftarlar ile kulüpleri karşı karşıya getiriyor. Taraftarlarına kulak veren dünyanın önemli liglerinde kulüpler planlanan yeni stadyumlarda seyircilerin güvenli bir şekilde ayakta maç izlemelerine imkan sağlayacak bir tribün tasarlıyor. Amerika, İspanya ve İtalya liglerinde bu konuda çalışmalar yapılırken bunun öncülüğünü Türkiye'de Göztepe yapıyor.



TRİBÜNÜN ADI NE OLACAK?



Ayakta maç izleme Almanya'da yoğun. Bu tribünler her statta 10 binin üzerinde kişiyi ağırlayabiliyor. Her sezon 80 binin üzerinde kombine bilet satan Borussia Dortmund'un stadında 28 bin kişilik 'Sarı Duvar' tribünü bulunuyor. Taraftarların maçları ayakta izlediği 'Sarı Duvar'ı, Dortmund'un ezeli rakibi Schalke'nin 16 bin kişilik tribünü izliyor. Göztepe tribünleri de yeni uygulamayla Türk futboluna öncü olacak. Tribünlerin adının ne olacağına ise Göztepeli taraftarlar karar verecek.



TARAFTARLAR İÇİN MEYDAN



Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi adını alacak stadın Türkiye'nin en güzel şehir içi stadı olacağının altını çizen Mehmet Sepil, "Burası hem ticari, hem de sosyal anlamda 24 saat yaşayan bir yer olacak. Taraftar meydanı haline gelecek. Kulübümüze çok maddi ve manevi ciddi katkıları olacak. Futbol kulüplerinin ekonomisi ortada. Ben her zaman kendi ayakları üzerinde duran bir Göztepe istiyorum. Kulübümüzü daha da yukarıları taşıyacak Torbalı Altyapı Tesislerimiz de geliyor. Kendi oyuncularını yetiştiren bir Göztepe oluşturacağız" diye konuştu.



BİNALİ YILDIRIM ÇATIDA YÜRÜYECEK



Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'nin sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'la oynayacağı ilk iç saha maçında kavuşmayı planladığı yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, birçok özelliğiyle Türkiye'de ilk olacak. 14 Haziran 2017'de 219 milyon TL'ye ihale edilip yapımı 2 yıldır süren stadyum kompleksi, taraftarı buluşturacak sosyal yaşam alanları, ticari alanları ve meydanının yanı sıra çatısında yer alacak halka açık yürüyüş parkuruyla da fark yaratacak. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil vatandaşların stat çatışında yürüyüş yapabileceklerini ifade etti.

İLK yürüyüşün Kasım ayında olacağını ifade eden Mehmet Sepil, bu yürüyüşün projeye çok büyük destek veren, temelini atan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla olacağını ifade etti. Sepil, "Binali Yıldırım, her zaman yanımızda oldu ve büyük katkılar verdi. Projenin bu aşamaya gelmesinde Binali Yıldırım'ın emeği çok büyük. İlk yürüyüşü de onunla birlikte yapacağız" dedi.



GALATASARAY DA HAREKETE GEÇTİ



Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, ABD'nin yanı sıra İngiltere ve Almanya'daki ayakta maç izleme heyecanının stattaki atmosferi tamamen değiştirdiğini, Türkiye'de de bunu sağlamak için 6222 sayılı kanunda değişiklik yapıldığını hatırlattı. AK Parti İzmir Milletvekilleri Alpay Özalan ve Mahmut Atilla Kaya ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla bir görüşme yaptıklarını aktaran Sepil, "Müracaatımızı yaptık. Umarım ki stadın açılmasına kadar bunu yetiştirebileceğiz. Şimdi bildiğimiz Galatasaray, birçok seyircisine güvenen kale arkasındaki kapasitesini artırınca dolduracağına inanan takımlar da bu konuda müracaatlarını yapıyor" dedi.