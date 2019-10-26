  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Haydi Balıkesir

Haydi

Haydi Balıkesir
Giriş Tarihi: 26.10.2019

1. Lig'de oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan , sahasında Adanaspor'u konuk edecek. Geçen hafta deplasmanda Keçiörengücü'ne yenilen Bal-Kes rakibini yenerek kendini affettirmeye çalışacak.

TFF 1. Lig'de oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan Balıkesirspor, sahasında Adanaspor'u konuk edecek. Geçen hafta deplasmanda Keçiörengücü'ne yenilen Bal-Kes rakibini yenerek kendini affettirmeye çalışacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ramazan Keleş yönetecek. Maç beIN Sports Max HD 2'den canlı olarak yayınlanacak. Teknik direktör Ali Tandoğan, iç sahada oynadıkları 4 maçı da kazandıklarını belirterek, "Adanaspor'u da yenerek 5'te 5 yapmak istiyoruz. Keçiörengücü yenilgisinin izlerini de sileceğiz" dedi.

OYUN YAPISI DEĞİŞECEK

Takımın oyun yapısını değiştireceğini ifade eden Tandoğan şöyle devam etti:

"Geçen seneki kadronun yüzde 90'ı aynı. Aynı kadronun yedekleriyle kurulu bir takım ve aynı mental yapıdaki oyuncu yapısı. Bu yapıyı biraz değiştirebiliriz."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Haydi Balıkesir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN