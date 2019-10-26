Haydi Balıkesir

TFF 1. Lig'de oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan Balıkesirspor, sahasında Adanaspor'u konuk edecek. Geçen hafta deplasmanda Keçiörengücü'ne yenilen Bal-Kes rakibini yenerek kendini affettirmeye çalışacak.

TFF 1. Lig'de oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan Balıkesirspor, sahasında Adanaspor'u konuk edecek. Geçen hafta deplasmanda Keçiörengücü'ne yenilen Bal-Kes rakibini yenerek kendini affettirmeye çalışacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ramazan Keleş yönetecek. Maç beIN Sports Max HD 2'den canlı olarak yayınlanacak. Teknik direktör Ali Tandoğan, iç sahada oynadıkları 4 maçı da kazandıklarını belirterek, "Adanaspor'u da yenerek 5'te 5 yapmak istiyoruz. Keçiörengücü yenilgisinin izlerini de sileceğiz" dedi.



OYUN YAPISI DEĞİŞECEK



Takımın oyun yapısını değiştireceğini ifade eden Tandoğan şöyle devam etti:

"Geçen seneki kadronun yüzde 90'ı aynı. Aynı kadronun yedekleriyle kurulu bir takım ve aynı mental yapıdaki oyuncu yapısı. Bu yapıyı biraz değiştirebiliriz."