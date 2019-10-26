İzmir derbisi Menemenspor'un

TFF 1'inci Lig'de iki İzmir ekibinin karşı karşıya geldiği 9'uncu hafta mücadelesinde Altay, Ekol Göz Menemenspor'a 2-0 mağlup oldu. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Menemen'in gollerini 65'inci dakikada Ercan, 90+5'inci dakikada Tayfun kaydetti. Bu sonuçla üst üste 3'üncü galibiyetini alma şansını kaçıran Altay 15 puanda kalırken, Menemenspor 11 puana ulaştı. Karşılaşmayı 1458 Altaylı, 277 Menemenli taraftar takip etti. İki takım taraftarları maçtan önce birbirleri lehine tezahürat yaparak centilmenlik mesajı verdi.

ZORUNLU DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar geçen hafta oynadığı ve 3-1 kazandığı Altınordu derbisinde sahaya sürdüğü ilk 11'den zorunlu olarak 1 değişiklik yaptı. Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı stoper Gençer Cansev forma giyemedi. Siyah-beyazlı ekipte teknik patron Sait Karafırtınalar sahaya Gençer'in yerine İbrahim Öztürk'e şans verdi. Kritik derbide sahaya da 38 yaşındaki İbrahim Öztürk kaptan olarak çıktı. Tecrübeli oyuncu bu sezon ilk kez 11'de şans buldu. Ekol Göz Memenspor'un da genç teknik patronu Cenk Laleci zorunluluktan dolayı Erzurumspor maçında sahaya sürdüğü 11'den tek değişiklik yaptı. Sakat olan sağ bek Canberk'in yerine Trtovac'a dün derbi de şans verdi. Trtovac ile Ercan savunmanın göbeğinde görev yaparken, iki haftadır stoper oynayan Ali Keten sağ bekte forma giydi.

TARİHİ DERBİ OYNANDI

Altay ile Ekol Göz Menemenspor arasında Menemen İlçe Stadı'nda oynana TFF 1. Lig derbisi tarihi bir karşılaşma oldu. İzmir'in iki köklü kulübü tarihlerinde ilk kez resmi bir müsabaka da kozlarını paylaştı. Kurulduğu günden itibaren Menemen İlçe Stadı'nda ev sahibi konumda olan Ekol Göz Menemenspor dün tarihinde ilk kez sahasında misafir ekip oldu.

KARŞILAŞMAYA YOĞUN İLGİ VARDI

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altay ve Ekol Göz Menemenspor arasında oynanan derbi maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Ev sahibi konumda bulunan Altay taraftarı mücadeleyi kapalı tribünde takip etti. Sarı-lacivertliler ise maraton tribününde karşılaşmayı takip etti. İki kulüp taraftarları 90 dakika boyunca takımlarını coşkuyla destekledi. Tribünlerde dostluk rüzgarları esti. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve Ekol Göz Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin de maçı birlikte protokol tribününden izledi.