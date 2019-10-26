İZTO'ya ağır konuk

Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir, çarşamba günü İzmir Ticaret Odası meclis toplantısına katılacak. Spor konusundaki düşüncelerini açıklayacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir, 30 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan İzmir Ticaret Odası (İZTO) meclis toplantısına katılacak. Özdemir'i meclis toplantısında ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacaklarını belirten İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Futbol camiamızın değerli ismi sayın Nihat Özdemir'i Ekim ayı meclisimizde konuk edeceğiz ve kendisinin spor konusundaki görüş ve düşüncelerini yakından dinleme fırsatı bulacağız" dedi.

Özgener, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in futbol kulübü başkanlarıyla da bir araya geleceğini de açıklayarak şöyle konuştu:

"Son yıllarda spor endüstrisi birçok sektörün önüne geçti. İzmirimizin de spor endüstrisinden hak ettiği payı alması en büyük dileğimiz. Özdemir'den futbol ve İzmir'in futboldaki yerine ilişkin değerlendirmeleri hep birlikte dinleyeceğiz."