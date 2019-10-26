Kapıda bekleyen tehlike

Avrupa kupalarında bu sezon mücadele eden Türk takımları, gösterdikleri başarısız performans ile dikkat çekerken Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım da riskli bir hal aldı.

Avrupa kupalarında bu sezon mücadele eden Türk takımları, gösterdikleri başarısız performans ile dikkat çekerken Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım da riskli bir hal aldı. Türk takımları gruplarında bu sezon çıktıkları 12 maçta sadece 1 galibiyet elde ederken 8 yenilgi aldı ve 3 maçta ise berabere kaldı. Söz konusu maçlarda Türk temsilcileri rakip fileleri 7 kez sarsarken, kendi kalelerinde 19 gol gördü. UEFA'nın ülke puanı sıralamasında Belçika, Hollanda, Ukrayna ve Avusturya ile yarışan Türkiye, bu sezonki Avrupa sonuçlarının ardından büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldı. Türkiye, mevcut durumunun gerisine düşmesi halinde, lig şampiyonunun Devler Ligi'ne direkt gidememe riski bulunuyor. Devler Ligi'ne direkt takım göndermek için ilk 10'da yer alması gereken Türkiye, şu anda sıralamada 31.400 puanla 11. sırada yer alırken Ukrayna 32.500 puanla 10. sırada.



TEK ZAFERİMİZ BAŞAKŞEHİR'DEN



2019-2020 sezonunda Avrupa'daki tek zaferimiz J Grubu'nda Wolfsberger'i 1-0 ile geçen Başakşehir'den gelirken turunculacivertliler 7 maç sonra Avrupa'da galibiyet sevinci yaşadı. En son 2017-2018 sezonunda Braga'yı 2-1 yenen Başakşehir, bu maçtan sonra oynadığı 6 mücadelede 5 mağlubiyet, 1 beraberlik almıştı.

İRFAN CAN FARKI



Başakşeihr ve Milli Takım'ın vazgeçilmez oyuncusu İrfan Can Kahveci bu mücadeleye de damgasını vurdu. Bu sezon ligde de 6 maçta 1 gol ve 1 asist kaydeden Kahveci, Avrupa'da da ilk golüne imza attı.