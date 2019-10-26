Karşıyaka aşkı sınır tanımaz

Karşıyakalılar, bugün oynanacak olan Ağrıspor 1970 karşılaşması için İzmir’e en uzak il olan Ağrı’ya sefere çıktı. KSK’liler geçen sezon da iki kez Van’a gitmişti

İzmir'in 107 yıllık köklü çınarı Karşıyaka'nın taraftarı, armanın peşinden koşmaya devam ediyor. Yeşil-kırmızılı taraftarlar, mesafe tanımaksızın takımının peşinde koşuyor. TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden İzmir ekibi, bugün Ağrı'da karşılaşacağı Ağrıspor 1970 maçı için bütün imkanlarını kullandı. Karşıyaka aşıkları, takımlarını desteklemek için Türkiye'nin en batısından en doğusuna karayoluyla 1.364 kilometre kat etti. Dün sabah 09.30'da Karşıyaka Çarşı'dan otobüsle hareket eden yeşilkırmızılı taraftarlar 90 dakikalık mücadeleyi izledikten sonra tekrar 1.364 kilometre yol daha kat ederek İzmir'e dönecek.



ARMANIN PEŞİNDE



Taraftarlar 48 saat içinde toplam 3 bin 268 kilometre yol yapmış olacak. KSK taraftarı son olarak en uzak deplasmana karayolu ile gitme rekorunu geçen sezon kırmıştı. Karşıyakalılar, İzmir'den Van'a otobüsle gidip takımlarını önemli maçta yalnız bırakmamıştı. Kaf-Kaf, geçen sezon hem lig hem de Play-Off da olmak üzere Van Büyükşehir ile deplasmanda iki kez karşılaşmış iki müsabakada da taraftarı tribündeki yerini almıştı. Yeşil-kırmızılılar geçtiğimiz yıl Van yolunda 7 bin 108 kilometre yol yapmıştı.



EN BATIDAN EN DOĞUYA



Karşıyakalı taraftarlar, Türkiye'nin en batısı olan İzmir'den, doğudaki sınır illerinden Ağrı'ya 90 dakikalık futbol maçı izlemek için karayoluyla gitti. Yeşil-kırmızılı arma aşıkları televizyondan da canlı yayınlanacak karşılaşmada tribünde yerlerini almak için 3 bin 268 kilometre yol yapacak. Taraftarlar bugün oynanacak karşılaşma sonrası hiç dinlenmeden İzmir'e dönüş yapacak.



SERİ PEŞİNDE



TFF 3. Lig 2. Grup'ta oynadığı son maçında şampiyonluk adaylarından Kocaelispor'u mağlup eden Karşıyaka, bugün deplasmanda Ağrı 1970'e konuk olacak. Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Levent Gümüşdere yönetecek. Kritik karşılaşma TRT Kurdi'den naklen yayınlanacak. Yeşil-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan İlyas ve Caner dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Kocaelispor galibiyetiyle üst sıralara yaklaşan yeşil kırmızılı ekip, İzmir'e en uzak deplasman şehri olan Ağrı'da da bu çıkışını sürdürmek istiyor

Teknik direktör Soner Tolungüç, "Galibiyet serisine devam etmek istiyoruz. Üst sıraları hedefliyorsak istikrarı yakalamak zorundayız. Bizi zor bir karşılaşma bekliyor. Güvenim tam. İzmir'e en iyi sonuçla döneneceğimi inanıyorum" dedi.