İki ekip de tüm hesaplarını üç puan üzerine kurarken kaybeden takımın başı çok ağrıyacak. Kartal’da bu sınav Avcı’nın son şansı olarak görülürken Aslan zirveye tutunmak istiyor

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 8 hafta süreçte yaşadıkları puan kayıpları ile belirledikleri hedefleri tutturamayan ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray, yarın oynayacakları kritik derbiyi kırılma noktası olarak görüyor. İki takımın da tüm hesaplarını üç puan üzerine yaptığı bu derbide kaybeden tarafın başı çok ağrıyacak. Avrupa'da sıfır çeken, ligde ise zirvenin 8 puan gerisine düşen Kara Kartal'da bu önemli mücadele teknik direktör Abdullah Avcı'nın son şansı olarak yorumlanırken Aslan ise hem derbilerdeki kötü performansını kırmak hem de üst sıralara tırmanmak için çaba gösterecek.



AVCI KADRO KURMAKTA ZORLANIYOR



Siyah-beyazlılar Dorukhan, Burak Yılmaz, Douglas, Diaby, N'Koudou, Victor Ruiz ve Gökhan Gönül'ün sakatlıkları sebebiyle kadroda kurmakta da zorlanıyor. Teknik direktör Avcı'nın bu oyuncuların son durumuna göre hareket etmesi beklenirken iyi haber gelmemesi halinde Braga maçının 11'ine yakın bir diziliş ile sahaya çıkması sürpriz sayılmayacak. Sarıkırmızılılarda da Falcao'nun durumu netleşmezken Kolombiyalı yıldızın oynasa bile ikinci yarıda şans bulabileceği öğrenildi. G.Saray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim'in Belhanda için karar veremediği ancak ortada Nzonzi-Lemina ikilisi ile başlayacağı gelen haberler arasında.



TERİM: 2 AVCI: 1



İki teknik adamın rekabetinde Fatih Terim 2, Abdullah Avcı ise 1 kez galibiyet sevinci yaşadı, 2 maç ise berabere bitti. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray bu maçlarda 6 gol atarken, Avcı'nın takımları ise 5 golle karşılık verdi. Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez derbi maçta görev alacak. Tecrübeli teknik adam, ilk derbi sınavını Galatasaray karşısında verecek.



BEŞİKTAŞ'I 12 KEZ YENDİ



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların başında Beşiktaş ile lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve TSYD Kupası'nda bugüne kadar toplam 30 kez karşılaştı ve sahadan 12 defa galip ayrıldı. Terim'in öğrencileri 6 mağlubiyet alırken, 12 kez de berabere kaldı.



DERBİDE GÖZLER ONLARDA OLACAK



Süper Lig'de yarın oynanacak derbi maçta kaleciler Fernando Muslera ve Loris Karius'un performansı, takımlarının alacağı sonucu etkileyecek. Galatasaray'da 9. sezonunu geçiren Uruguaylı kaleci Muslera, sarı-kırmızılı formayla 41. derbi mücadelesini Beşiktaş'a karşı oynayacak. Uruguaylı kaleci, siyah-beyazlı takım ile oynanan derbilerde 19 gol yedi. Süper Lig'de bu sezon 8 maçta da şans bulan Muslera, kalesinde 8 gol gördü.

Beşiktaş'ın geçen sezon başında Liverpool'dan kiraladığı Karius ise geldiğinden beri beklentileri karşılayamamanın sıkıntısıyla derbi maça çıkacak. Bu sezon sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın Sivas'a 3-0 yenildiği maçta kalede yer alamayan Karius, oynadığı 7 lig maçında 9 gole engel olamadı. Karius, geçen sezon görev aldığı 4 derbide 6 gol yedi.



KARTAL YENİ EVİNDE ASLAN'A YENİLMEDİ



Beşiktaş, 2016 yılında oynamaya başladığı yeni stadı Vodafone Park'ta Galatasaray ile bugüne kadar 3 kez karşılaştı ve 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Siyah-beyazlıların 6 golüne, sarı-kırmızılılar 2 golle karşılık verdi. Galatasaray, bu hafta oynanacak maçta ilk galibiyet için mücadele edecek. Beşiktaş da yenilmezlik unvanını korumak için sahaya çıkacak.



G.SARAY, HAKAN İÇİN GÖRÜŞMÜŞ



Galatasaray'ın transfer döneminde Hakan Çalhanoğlu için Milan'a teklif yaptığı öne sürüldü. Sarı kırmızılıların, milli futbolcunun transferi için İtalyan ekibine 6 milyon euroluk teklif yaptığı ancak İtalyan ekibinin yapılan teklifi düşük bulduğu belirtildi. Calciomercato'da yer alan habere göre Milan, devre arasında da milli futbolcu için cazip teklif gelmesi halinde oyuncunun satışına onay vermeye sıcak bakıyor. Milan ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hakan Çalhanoğlu, 8 lig maçında 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.



TARAFTARIN GÖNLÜ SERGEN YALÇIN'DA



UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında Beşiktaş'ın Braga'ya 2-1 mağlup olması tri- bünlerde Sergen Yalçın seslerinin yeniden yükselmesine sebep oldu. Abdullah Avcı'ya istifa çağrısında bulunan siyahbeyazlılar Yeni Malatyaspor Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı istediklerini belirttiler. Ayrıca sosyal medyada da çok sayıdaki paylaşım da dikkat çekti. Siyah-beyazlılar bir dönem siyahbeyazlı formayı giyen başarılı teknik adamı takımın başında görmek istediklerini yineledi.