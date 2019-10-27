Bal-Kes evinde harika

Balıkesirspor, TFF 1. Lig'de Adanaspor'u 3-0 mağlup etti, iç sahada 5'te 5 yaptı. Deplasmanda henüz galibiyetle tanışamayan Balıkesirspor evinde Adanaspor’u rahat geçti ve zirve yarışına ortak oldu

Balıkesirspor, TFF 1. Lig'de Adanaspor'u 3-0 mağlup etti, iç sahada 5'te 5 yaptı. 3. dakikada Utku Şen'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta kaleci Vukovic meşin yuvarlağı çeldi. 4. dakikada ani gelişen Balıkesirspor atağında kaleci Goran Karacic ceza sahası dışında İbrahim Halil'i düşürdü. Hakem Ramazan Keleş, Karacic'e direkt kırmızı kartını çıkardı. 11. dakikada gelişen Bal-Kes atağında Foxi'nin ceza sahasına yaptığı ortaya Okan'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 22. dakikada sağ taraftan Foxi'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içnde topla buluşan Rahmi Anıl'ın sert şutu ağlarla buluştu: 2-0. 59. dakikada kazanılan serbest vuruşu Mrsic kullandı. Mrsic'in sert şutu Kaleci İrfan Can'ın sağından ağlara gitti: 3-0. Bal-Kes, taraftarı önünde seriyi sürdürdü zirve yarışına ortak oldu.