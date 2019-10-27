Ci Group Buca dağıldı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta oynadığı son iki maçta önce Yomraspor'u ardından da Kızılcabölük'ü yenerek ikide iki yapan Ci Group Buca, bu kez deplasmanda Artvin Hopaspor'dan fark yedi: 5-0.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta oynadığı son iki maçta önce Yomraspor'u ardından da Kızılcabölük'ü yenerek ikide iki yapan Ci Group Buca, bu kez deplasmanda Artvin Hopaspor'dan fark yedi: 5-0. Rakibi karşısında bekleneni veremeyen sarı-lacivertliler, ağır bir yenilgi aldı. Maça iyi başlayamayan İzmir ekibi, 18. dakikada Bilal'in golüyle 1-0 yenik duruma düştü. 42'de Salim, farkı ikiye çıkardı: 2-0. 52'de bir kez daha sahneye çıkan Salim, kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0. Bu dakikadan sonra baskısını daha da artıran ev sahibi Artvin, 69'da Volkan'la skoru 4-0 yaptı. 86'da Tunahan skoru belirledi: 5-0.



BALAN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK



Cİ Group Buca Teknik Direktörü Nihat Balan, Hopa maçının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, geçen hafta evinde Kızılcabölük'ü yendikleri maçta 11'de görev yapan Ahmet Aktaş'ı dünkü maçta 18 kişilik kadroya almadı. Balan, Ahmet'in yerinde Erhan Kurt'u oynattı. Hücum hattında ise Gökhan Erdöl, Berke Bıyık ve Tayfur Emre Yıldız oynadı. Bu maçta kaleyi bir kez daha Ceyhun korudu.