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Filede Göztepe ve Karşıyaka evinde

Filede Göztepe ve Karşıyaka evinde
Giriş Tarihi: 27.10.2019

'i A Grubu'nda bugün birbirinden önemli maçlar oynanacak. 'i 3-1 yendikten sonra geçen hafta Belediyespor'a mağlup olan Karşıyaka bugün saat 16.00'da evinde Küçükyalı'yı ağırlayacak.

Kadınlar Voleybol Birinci Lig'i A Grubu'nda bugün birbirinden önemli maçlar oynanacak. İzmir Büyükşehir'i 3-1 yendikten sonra geçen hafta Çanakkale Belediyespor'a mağlup olan Karşıyaka bugün saat 16.00'da evinde Küçükyalı'yı ağırlayacak. Ligdeki ilk iki maçında Küçükyalı'yı 3-2, Anadolu Üniversitesi'ni de 3-1 yenerek 2'de 2 yaparak başlayan Göztepe bugün saat 18.00'de Atatürk Voleybol Salonu'nda şampiyon adaylarından Sarıyer'i konuk edecek. Ligin diğer İzmirlisi İzmir Büyükşehir ise Çanakkale'de 14.00'te Kale 1957'nin konuğu olacak. rakibi olacak. Grupta ayrıca Bolu Bld-Edremit Altınoluk (15.00), Anadolu Ünv.-TVF (13.00), Marmara Akademi-Çanakkale (16.30) maçları var.

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