Göztepesin yenersin

Süper Lig’de Başakşehir yenilgisiyle yara alan Göz-Göz, bugün saat 16.30’da evinde Kasımpaşa’yı konuk edecek. Hakem Ümit Öztürk’ün yöneteceği zorlu maçta sarı-kırmızılıların en büyük kozu taraftarı olacak

Spor Toto Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Göztepe, bugün Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. İzmir Bornova Doğanlar Stadı'nda saat 16.30'da oynanacak olan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Maçı beINSports2 canlı olarak ekranlara getirecek.



ÇIKIŞ PEŞİNDE



Ligde geçen hafta deplasmanda Başakşehir'e 2-1 yenilerek 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Göz-Göz, ligde kötü günler geçiren Kasımpaşa engelini kayıpsız atlatıp yeniden çıkışa geçmek istiyor. Ligde üst üste Antalyaspor ve Denizli'yi yenen ancak son iki maçtan sadece 1 puan çıkarabilen 8 puanlı Kasımpaşa ise İzmir'den galibiyetle ayrılıp, düşme potasından çıkmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekipte eksik ve cezalı oyuncu bulunmazken, Kasımpaşa'da ise sakatlıkları bulunan Thiam ve Hafez'in durumları maç saati belli olacak. Pavelka ise bugün sahada yerini alamayacak.



TRİBÜNLER ŞOVA HAZIR



Göztepe'nin Kasımpaşa ile bugün oynayacağı karşılaşmada en büyük kozu taraftarları olacak. Doğanlar Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak olan maç öncesi hafta içinde satışa çıkan biletler neredeyse tamamen tükendi. Ligde bu sezon evinde oynadığı maçlarda yüzde 84 doluluk oranıyla dikkat çeken Göztepe'yi taraftarları Kasımpaşa önünde de yalnız bırakmayacak. Sarı-kırmızılı taraftarların stadı tamamen doldurarak, İzmir ekibine müthiş bir destek vermesi bekleniyor. Göztepeli taraftarlar, atkı, pankart ve bayrak şovlarıyla Doğanlar Stadı'nda karnaval havası estirecek.



KADRODA İSTİKRAR



Ligde 9 puanla düşme potasının üzerinde yer alan Göztepe'de gözler Kasımpaşa maçına çevrildi. Teknik direktör Tamer Tuna, Başakşehir yenilgisine rağmen son haftalarda sahaya sürdüğü kadroda değişiklik yapmayı düşünmüyor. Kalede yine Beto'ya şans verecek olan Tuna, savunmada Titi ile birlikte Alpaslan'a şans tanırken orta alanı ise Mossoro- Soner ve Poko üçlüsüyle kuracak. Genç çalıştırıcı iler uçta henüz golle buluşamamasına rağmen Eren'in yerine yine İngiliz golcüsü Cameron Jerome ile oyuna başlayacak. Kanatlarda görev yapan Napoleoni ve Serdar da hücuma destek verip Göztepe'nin zafere ulaşması için kilidi açacak.



TAMER TUNA ZAFERE İNANIYOR



Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Kasımpaşa maçı öncesi futbol olarak iyi bir seviyede olduklarını söyledi. Taraftarlarının desteği ile Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılacaklarına inandığını kaydeden genç teknik adam, "Futbol olarak lig ortalamasının üzerindeyiz. Bunu sonuca yansıtmalıyız. O yüzden Kasımpaşa maçını kazanmak bizim açımızdan çok önemli. Kazanıp üst sıralara çıkacağız" dedi.



KEMAL ÖZDEŞ RAKİP OLUYOR



Göztepe'nin Süper Lig'de bugün karşı karşıya geleceği Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, eski takımına rakip olacak. Geçen sezon Bayram Bektaş'ın yerine göreve gelen ve ligde 8 maç takımın başında yer aldıktan sonra olumsuz sonuçlar üzerine istifa eden Özdeş, geçen yıldan bu yana ilk kez sarı-kırmızılı ekibe rakip olarak sahaya çıkacak. Ayrıca bir dönem Kasımpaşa forması giyen Titi, Castro ve Eren, Tuna'nın görev vermesi halinde eski takımlarına karşı rakip olacak.