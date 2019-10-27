Horoz çıkış arıyor

Süper Lig'de son olarak evinde Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek galibiyet özlemini 6 maça çıkarıp düşme hattına yaklaşan Yukatel Denizlispor Başkent deplasmanında saat 16.30'da Gençlerbirliği'ne konuk oluyor

Süper Lig'de son olarak evinde Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek galibiyet özlemini 6 maça çıkarıp düşme hattına yaklaşan Yukatel Denizlispor, bugün deplasmanda Gençlerbirliği'nin karşısına çıkacak. Eryaman Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak maçta Halis Özkahya görev alacak. Konuk yeşil-siyahlılarda sakatlığı süren Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega görev alamayacak. Milli maç arasında teknik direktör Yücel İldiz'in yerine göreve getirilen ve ilk maçında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden deneyimli çalıştırıcı Mehmet Özdilek, Ankara'dan galibiyetle döneceklerine inandığını ifade etti. Özdilek, "Fenerbahçe karşısında özellikle ikinci yarıda oynanan futbol beni memnun etmişti. Gençlerbirliği Antalyaspor'u 6-0 yenip dikkatleri üzerine çekti. Kolay maç yok" yorumunu yaptı. Denizlispor, Gençlerbirliği ile 62. kez rakip olacak. Yeşil siyahlılar, daha önce oynanan 61 maçtan 22'sini kazandı, 23'ünü kaybetti.