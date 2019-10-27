Karşıyaka kahroldu

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, deplasmanda Ağrı 1970 ile 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibi, yakaladığı gol fırsatlarını bir türlü değerlendiremedi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, deplasmanda Ağrı 1970 ile 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibi, yakaladığı gol fırsatlarını bir türlü değerlendiremedi. Karşılaşmanın 8. dakikasında Yakup'un sağdan kullandığı köşe atışında Berk'in kafa şutunda top az farkla auta gitti. 11'de Yakup'un sağ taraftan kullandığı kornerde kaleci Erdoğan boşa çıktı. Furkan kafayla topu ağlara yolladı: 1-0. 35'te Özgen'in sol kanattan ortasında Cemal'in kafasında top üst direkten döndü. 38'de Görkem'in sağdan kullandığı köşe atışında Cenk topu Harun'a indirdi. Genç oyuncu ceza sahası dışından vurdu: 1-1.



KAF-KAF ÇOK KAÇIRDI



71. dakikada Doğukan'ın şutunda top kaleciden döndü. Hakan Kuş'un uzaktan şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti. 82. dakikada sağdan Fatih'in ortasında uygun durumdaki Doğukan plase bir şutla topu auta yolladı. 87. dakikada Cihan'ın uzun pasıyla sağdan ceza sahasına giren Mustafa Değirmenci'nin şutunda top uzak köşeden az farkla dışarıya çıktı. 89'da Özgür'ün şutunda kaleciyi geçen topu savunma çizgiden çıkardı. karşılaşma 1-1 sona erdi.



TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI



Karşıyaka taraftarı, İzmir'e en uzak deplasmanlardan biri olan Ağrı 1970 karşılaşmasında da tribündeki yerini alarak takımını destekledi. Karayoluyla 1.364 kilometrelik mesafeyi kat ederek Ağrı'ya varan yeşil-kırmızılılar 90 dakika boyunca büyük bir coşkuyla oyuncularının yanında oldu. Yeşil-kırmızılı ekibin teknik direktörü Soner Tolungüç kadroda değişiklik yapmadı. Geçtiğimiz hafta Kocaelispor karşılaşmasında sahaya sürdüğü aynı ilk 11'i dün de Ağrı 1970 önünde sahaya çıkardı.