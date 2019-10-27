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Pınar Karşıyaka doludizgin

Pınar Karşıyaka doludizgin
Giriş Tarihi: 27.10.2019

Basketbol ’nde yenilgisiz tek takım olan Pınar Karşıyaka, deplasmanda Gaziantep Basketbol’u farklı mağlup etti. Kaf-Kaf, bu galibiyetle beşte beş yaptı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 83-67 mağlup etti. Yeşil-kırmızılılar, bu mücadeleyle birlikte galibiyet serisini 5 karşılaşmaya çıkardı. Kaf-Kaf şu an ligde yenilgisiz tek takım olarak liderlik koltuğunda oturuyor. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk takım Semih Erden'in pota altındaki etkili oyunuyla ilk periyodu 20-18 önde tamamladı. İkinci periyotta da temposunu sürdüren Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 40-36 üstün gitti. Üçüncü periyotta toparlanan Gaziantep karşısında konuk takım farkın kapanmasına izin vermeyerek final periyoduna 59-54 üstün önde girdi. Son periyotta arka arkaya bulduğu sayılarla farkı açan Pınar Karşıyaka, karşılaşmadan 16 farkla 83-67 galip ayrıldı.

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