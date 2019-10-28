Balıkesirspor geçit vermiyor

1. Lig’de deplasmanda oynadığı 4 maçta sadece 1 puan toplayan Bal-Kes, evinde 5’te 5 yaparak dikkat çekti, Ali Tandoğan yönetiminde şaha kalktı

TFF 1. Lig'de konuk ettiği Adanaspor'u mağlup ederek taraftarları önünde 5'te 5 yapan Ekol Göz Balıkesirspor, teknik direktör Ali Tandoğan yönetiminde muciden mucizeye koşuyor. Deplasmanda oynadığı 4 maçta sadece 1 puan toplayan Bal-Kes, taraftarları önünde şaha kalkıyor. Balıkesir Atatürk Stadı'nda tribünleri dolduran 10Kolikler'le rakiplerine geçit vermeyen Balıkesirspor, Erzurum BŞB'yi 2-1, Ümraniyespor'u 2-0, Giresunspor'u 2-0, Boluspor'u 3-2 ve son olarak Adanaspor'u 3-0 yenmeyi başardı, zirve yarışına ortak olup rakiplerine gözdağı verdi. İç sahada puan kaybetmeyen kırmızı-beyazlılar, 1. Lig'de evinde en başarılı takım olarak dikkat çekti, alkış topladı.

MUCİZEYİ GERÇEKLEŞTİRDİ

FIFA'dan gelen müjdeli haberle transfer yasağı kalkan Balıkesirspor, yaz döneminde son gün kadrosuna 11 takviye yaptı. Sezon başında 'Küme düşer' denilen Bal-Kes, teknik direktör Ali Tandoğan yönetimde önemli başardılara imza attı, mucizeyi gerçekleştirdi. "Taraftarın desteğiyle kazanmaya devam edeceğiz" diyen teknik direktör Ali Tandoğan, "Puanlamada artık yavaş yavaş yukarılara doğru tırmanıyoruz. İnşallah bundan sonra da puan ve puanlar alarak üst sıralara çıkacağız. Taraftarlarımız desteklerini esirgemiyorlar. Onlar bu desteklerine devam ettiği müddetçe biz bu puanları alarak en azından Play-Off'u zorlayacağız. Maç maç düşünüyoruz. Şimdi hedefimiz Bursaspor. Zirve yarışında kalıcı olabilmek için iç sahadaki performansımızı deplasmana da yansıtmalıyız" diye konuştu



RAHMİ ANIL FIRTINASI

Balıkesirspor'da, Rahmi Anıl Başaran rüzgarı esiyor. Bal-Kes'in altyapısından yetiştirdiği 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, 9 maçta banko oynadı, 725 dakika süre alıp attığı 4 golle parladı.

ÜMİT YÖNEY