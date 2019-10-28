Bambaşka bir Fener

Geçen sezon 9 haftada 9 puan toplayıp 6 gol atan Kanarya bu sezon 17 puan toplayıp 18 gol kaydederek fark yarattı

SÜPER Lig'de geçen sezon aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan F.Bahçe, bu sezon bambaşka bir kimliğe büründü. Önceki gün İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 yenen Kanarya, özellikle gol yollarında fark yarattı. Geçtiğimiz sezona oldukça kötü başlayan ve ilk 9 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik alarak 9 puan toplayan sarı-lacivertliler sadece 6 gol atabilmişti. F.Bahçe, bu sezon toplamda attığı 18 golle geçen yılı üçe katladı. Ligde bu sezon 17 puana erişen takım neredeyse 2 kat fazla puanı hanesine yazdırdı. Bulduğu 18 golün 13'ünü seyircisi önünde kaydeden sarılacivertliler, sadece bir maçı boş geçti.

SAHASINDA COŞTU

SAHASINDA Antalyaspor'a 1-0 mağlup olduğu müsabakada gol atamayan Fenerbahçe, Gaziantep FK (5-0), Trabzonspor (1-1), Ankaragücü (2-1) ve Konya'ya (5-1) gol atmayı başardı. Deplasmanda oynadığı 4 maçta ise 5 gol atabilen Ersun Yanal'ın ekibinin 18 golü 10 farklı isimden geldi.



TARSUS MAÇINA FARKLI 11

F.BAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal, çarşamba günü kupada Tarsus İ.Y. ile oynanacak maçta rotasyona gidecek Tecrübeli çalıştırıcının, bu maçta yedek ağırlıklı bir kadroya şans tanıması bekleniyor.



SERDAR AZİZ'İN DURUMU İYİ

F.BAHÇE'NİN Konyaspor'u 5-1 yendiği maçta sakatlığı nedeniyle 70. dakikada oyundan çıkan Serdar Aziz'in durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Serdar'ın üst üste maçlar nedeniyle ayağına kramp girdiği ve ağrı hissettiği bu nedenle riske girmek istemediği için oyundan çıktığı bildirildi. Girdiği 6 ikili mücadelenin 5'ini kazanan oyuncu, top kesme alanında da 3 kezle Hasan Ali'nin ardından en iyi oyuncu oldu. Pas isabet oranında takımın en iyisi olan Serdar Aziz, 4 kez girdiği hava topu mücadelesinin de 3'ünü kazandı.



VEDAT'IN GOLÜNDE ALİ KOÇ COSTU

İTTİFAK Holding Konyaspor karşısında ilk yarıda yakaladığı fırsatları gole çeviremeyen Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, 83. dakikada 30 metreden şık bir gole imza atarken golün tekrarını ekrandan izleyen Başkan Ali Koç, hayranlığını gizleyemedi. Muriç, bu sezon 5. kez fileleri havalandırırken Ankaragücü sınavında da 1 asist yapmıştı.