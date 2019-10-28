Başakşehir mi? Trabzonspor mu?

Süper Lig'in 9. haftasının kapanış maçı bugün İstanbul'da Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak. Bordo-mavililer, lider Alanyaspor'un puan kaybettiği haftada kazanarak zirveye ortak olmak istiyor.

Süper Lig'in 9. haftasının kapanış maçı bugün İstanbul'da Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak. Bordo-mavililer, lider Alanyaspor'un puan kaybettiği haftada kazanarak zirveye ortak olmak istiyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, bugün oynayacakları maçla birlikte ligde 23'üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 22 maçta Trabzonspor'un 9, Başakşehir'in ise 7 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 6 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 36 gol atarken, kalesinde 26 gol gördü.



FIRTINA'DA EKSİK ÇOK

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Caleb Ekuban'ın yanı sıra Abdulkadir Parmak ile sağ uyluk ön adalesinde gerilme problemi yaşayıp, bu nedenle dün yapılan antrenmana katılmayan Obi Mikel, ağrılarının sürmesi nedeniyle Medipol Başakşehir maçı kadrosuna dahil edilmedi. Başakşehir'de ise Aleksic görev alamayacak.