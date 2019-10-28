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Haydi Akhisar

Haydi Akhisar
Giriş Tarihi: 28.10.2019

Akigolar, 1. Lig’de 9. haftanın kapanış maçında ’da saat 19.00’da ’a konuk oluyo

TFF 1. Lig'de geçen hafta evinde Eskişehirspor'u 2-1 yenerek zirve iddiasını sürdüren Akhisarspor, 9. haftanın kapanış mücadelesinde deplasmanda Osmanlıspor'la karşı karşıya gelecek. Osmanlı Stadı'nda Kutluhan Bilgiç'in yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beINSports Max1 kanalından ekranlara gelecek. Akhisarspor'da sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, teknik direktör Mehmet Altıparmak, Ankara'dan 3 puanla döneceklerini söyledi. Maça çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Altıparmak, "Süper Lig'e yükselme yarışı iyice çekişmeli bir hal aldı. O nedenle kritik maçlara çıkıyoruz. Osmanlıspor saygı duyulması gereken bir rakip. En iyi şekilde mücadelemizi ortaya koyacağız. Takımıma inanıyorum" diye konuştu.
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