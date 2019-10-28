Horoz nihayet

Ege ekibinin gollerini Olcay ve Murawski kaydetti. Stachowiak’ın kalesinde devleştiği maçta ev sahibi ekibin iki topu direkten döndü

Süper Lig'de son 6 haftadır kazanamayan Yukatel Denizlispor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni yenerek kendine geldi: 0-1. 7. dakikada Gençlerbirliği, Berat Ayberk ile gole yaklaştı. Ayite'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen genç futbolcunun kafa vuruşunda, Bergdich'e de çarpan top direkten döndü. 22. dakikada Sio'nun uzaktan sert şutunda kaleci Stackhowiak, iyi uzanarak topu kornere çeldi. 34. dakikada Yukatel Denizlispor golü buldu. Soldan ceza sahasına giren Bergdich, topu içeriye çevirdi. Olcay Şahan'ın vuruşunda top Gençlerbirliği ağlarıyla buluştu: 0-1. Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Denizlispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

BERAT AYBERK DİREĞE NİŞANLADI

51. dakikada Berat Ayberk'in pasında vurdu top direğin yanından auta gitti. 57. dakikada Berat Ayberk'in uzaktan kaleyi yokladı, top bir kez daha direkten döndü. 90+5. dakikada Sacko'nun yerde kaldığı pozisyonda hakem Halis Özkahya, penaltı kararı verdi. 90+7. dakikada Murawski'nin kullandığı penaltı atışında top filelerle buluştu: 0-2. Maç Denizli'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



ÖZDİLEK'TEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, dünkü mücadelede geçtiğimiz haftaki F.Bahçe maçına göre üç değişiklik yaptı. Yeşil siyahlı ekipte Isaac Sackey ve Hadi Sacko yedek soyundurulurken yerlerine Zeki Yavru ve Olcay Şahan görev yaptı. Sackey ve Sacko karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil oldu. Sackey Zeki'nin yerine, Sako da Barrow'un yerine forma giydi.



OLCAY ŞAHAN İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ

Denizlispor'un Trabzonspor'dan renklerine bağladığı Olcay Şahan, bu sezon ilk kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Yeşil siyahlı ekibin orta saha oyuncusu bu sezon ikinci kez 11'de sahaya çıktı. Olcay, daha önce de Yeni Malatyaspor mücadelesinin başlangıç kadrosunda yer almış ve 67 dakika sahada kalmıştı.



6 HAFTA SONRA 3 PUAN

Denizlispor, galibiyet hasretine dün Ankara'da son verdi. Son 6 haftadır 3 puan yüzü görmeyen yeşil-siyahlılar, kazanma mutluluğunu doyasıya yaşadı. Lige iki galibiyetle başlayan Ege ekibi daha sonraki 6 haftada 4 yenilgi 2 beraberlik elde etmişti.