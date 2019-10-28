Kartal söküp aldı

Sezona kötü başlayan iki ekibin mücadelesinde ilk 45 dakikada gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya daha atak başlayan siyah-beyazılar 69. dakikada Umut Nayir'in golüyle öne geçti ve 3 puana uzandı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla zirve yolunda yara alırken istikarsız grafiğini sürdürdü. Kara Kartal ise geride kaldığı şampiyonluk mücadelesinde bende varım diyerek rahat bir nefes aldı

Süper Lig'de sonucu merakla beklenen derbide Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı tek golle geçti: 1-0. 1. dakikada Diaby'nin ara pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Umut'un şutunu kaleci Muslera uzanarak kontrol etti. 26'da ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Feghouli'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Andone'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

BEŞİKTAŞ DAHA İYİ BAŞLADI

31'de Lemina'nın pasında Beşiktaş yarı sahasının ortalarında topla buluşan Feghouli'nin ceza sahası önü sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti. 47'de Caner Erkin'in ara pasında topla buluşan Diaby ceza yayı içinde önde olan Muslera'nın üzerinden meşin yuvarlağı aşırttı. Muslera topu son anda kornere çeldi. 48'de Lens'in sağdan ortasında Galatasaray ceza alanı içinde oluşan karambolde son olarak topla buluşan Umut'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

UMUT NAYİR KARTAL'I UÇURDU

68'de Umut Nayir'in uzak mesafeden şutunda kaleci Muslera, topu kontrol etti. 69'da Beşiktaş'ın golü geldi. Caner Erkin'in soldan ortaladığı topa Umut Nayir ön direkte kafayla vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. 81'de Babel'in soldan ortasında Adem Büyük arka direkte topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak Karius'ta kaldı. 90'da Necip Uysal'ın ceza sahası içinde ters kafa vuruşunda Karius köşeye giden topu son anda kurtardı. Maç 1-0 sona erdi.



GÖKHAN GÖNÜL ÜÇ MAÇ SONRA

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli savunma oyuncusu Gökhan Gönül, 3 maç sonra ilk 11'deki yerine döndü. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki Wolverhampton maçında görev alan Gökhan, sakatlığı nedeniyle ligdeki Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü müsabakalarının yanı sıra

Avrupa'daki Braga karşılaşmasında forma giyememişti. Beşiktaş'ta forvet hattında görev yapan Umut Nayir, siyah-beyazlı formayla ilk

kez 11'de sahaya çıkma şansı yakaladı. Bu sezon Sivasspor, Gaziantep ve Ankaragücü maçlarında sonradan oyuna giren Umut, Braga

karşılaşmasında sonradan oyuna girip takımının tek golünü atmıştı.

BABEL ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel, eski takımı Beşiktaş'a karşı ilk kez forma giydi. İspanya'nın Deportivo La Coruna takımından 2016-2017 sezonu devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Ryan Babel, geçen ocak ayında İngiltere temsilcisi Fulham'a gitmiş, bu sezonun başında da Galatasaray'ın kadrosuna dahil edilmişti. Bu arada Beşiktaşlılar, maç öncesinde Galatasaray tribünlerini selamlayan Babel'e ıslıklarla tepki gösterdi. G.Saray'ın R.Madrid ile oynadığı karşılaşmada taraftarla gerginlik yaşayan Younes Belhanda, Beşiktaş derbisine ilk 11'de başladı. Real Madrid müsabakasında oyundan çıktığı sırada performansını beğenmeyen taraftarların ıslıklı protestosuna tepki gösteren Belhanda, daha sonra özür dilemişti.



ÇEBİ YÖNETİMİNDE İLK DERBİ

BEŞİKTAŞ, yeni başkanı Ahmet Nur Çebi yönetiminde hem ilk Süper Lig hem de ilk derbi maçına çıktı. Çebi'nin başkanlığa seçilmesinin ardından Braga ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, evindeki maçta rakibe 2-1 mağlup olmuştu.



TRİBÜNLER DOLDU

Siyah-beyazlı taraftarlar, derbi maçta tribünleri tamamen doldurdu. Karşılaşma öncesi takımlarına tezahüratlarla destek veren taraftarlar, maçın başlamasıyla desteklerini artırdı. Beşiktaşlı taraftarlar, geçen sezon siyah-beyazlı formayı giyen Ryan Babel'e maç öncesi tepki gösterdi. Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi. İki takım taraftarlarının kulüplerin sembol isimleri olmuş Süleyman Seba ile Ali Sami Yen'e yönelik küfürlü tezahürat yaptığı görüldü



TERİM'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

DERBİDE Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı. Real Madrid maçına 11'de başlayan futbolculardan Jean Michael Seri yedeğe çekilirken, oğlu ameliyat edilen Ryan Donk ise kadroda yer almadı. Bu futbolcuların yerine Mario Lemina ile Sofiane Feghouli forma giydi. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Falcao, Beşiktaş derbisinin kadrosunda da yer almadı. Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık 20 gündür takımla çalışamayan 33 yaşındaki futbol- cu, G.birliği, DGrup Sivasspor ve Real Madrid maçlarının ardından Beşiktaş derbisinde de takımını yalnız bıraktı. Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Ömer Bayram derbinin kadrosunda bulunmadı.



ABDULLAH AVCI'DAN KADRODA REVİZYON

SÜPER Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Braga maçına göre derbi mücadelesine 5 değişiklikle çıktı. Braga karşılaşmasında ilk 11'de sahaya sürdüğü Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup Adem Ljajic, Tyler Boyd ve Güven Yalçın'ı derbi maçında yedek soyunduran Avcı, bu isimlerin yerine Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Diaby ve Umut Nayir'i 11'de görevlendirdi.