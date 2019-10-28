Manisa bayramı

Başkent Akademi'yi deplasmanda yenerek 10. maçında 9. galibiyetine imza atan siyah-beyazlılar, takipçisi Samsun'un berabere kalmasıyla farkı 6 puana çıkarttı. Müthiş bir grafik yakalayan Ege ekibi, havaya girdi

2. Lig Beyaz Grup'ta Başkent Akademi FK deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Manisa Futbol Kulübü, zirveye iyice yerleşti. İkinci yarıda bulduğu golle Ankara'dan galibiyetle dönen siyah-beyazlılar en yakın rakibi Yılport Samsunspor'un sahasında Sancaktepe Belediyespor'la berabere kalmasıyla puan farkını 6'ya çıkarıp rahatladı. Müthiş bir grafik yakalayan Ege temsilcisi 10. maçında 9. galibiyetini elde ederek namağlup unvanını sürdürdü. Siyah-beyazlılarla beraber, profesyonel liglerdeki 125 takım içinde 2. Lig Beyaz Grup'ta Samsunspor, 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bandırmaspor, 3. Lig 1. Grup'ta Artvin Hopaspor ve Karaköprü Belediyespor yenilgi yüzü görmedi.

LİGLERİN EN GOLCÜ TAKIMI

Attığı 32 golle profesyonel liglerin en skorer takımı da olan Manisa FK, 2019- 2020 sezonunda şampiyonluk rotasındaz emin adımlarla ilerliyor. Manisa FK'nın teknik patronu İsmail Ertekin, Başkent Akademi maçı sonrasında futbolcularını kutladı. Kritik bir galibiyete imza attıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Kolay maç yok. Biz en iyi mücadeleyi sergiliyoruz. Önemli olan liderliği sezon sonuna kadar korumak. Zirveye çıkmak molay, burada kalıcı olmak zor. Çok çalışıp uzun maratonu zirvede tamamlayacağız" dedi. Manisa FK, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda 30 Ekim'de Payasspor'la oynadıktan sonra, ligde pazar günü evinde Tarsus İdmanyurdu ile karşı karşıya gelecek.

CÜNEYT HASÇELİK