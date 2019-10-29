Akhisar yakalayamadı

TFF Birinci Lig’de geçen hafta evinde Eskişehirspor’u yenen Akigo, deplasmanda Osmanlıspor‘a mağlup oldu taraftarını üzdü

TFF 1. Lig'de geçen hafta Eskişehir'i mağlup eden Akhisarspor, deplasmanda Osmanlıspor'a mağlup oldu: 2-1.11'de Muhammet Reis 'in korner atışından gelen topa Cocalic kafayı vurdu top yan direğin dibinden auta çıktı. 12'de Osmanlıspor'dan Erdem topla ceza sahasına girer girmez sağ çaprazından sert şutunu kaleci Gökhan güçlükle kornere atarak tehlikeyi uzaklaştırdı. 17'de Osmanlıspor golü buldu. Blagojevic'in korner atışından gelen topa kafa vuran Mertan Caner Öztürk takımını 1-0 öne geçiren golü attı. 79'da ev sahibi Osmanlıspor ikinci kez fileleri havalandırdı. Uyuk'un korner çizgisinden topu altı pasa gönderdi, topa dokunan Mertan Caner Öztürk kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0. 87'de Cikalleshi'nin sert şutunu kaleci Ahmet çift yumruklarıyla topu uzaklaştırdı. 90+5 Colalic'in ceza sahasına gönderdiği topu Hadzic topu ağlara göndererek durumu 2-1 yaptı. Maç 2-1 sona erdi.



KADROYU BOZMADI

AKHİSARSPOR Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, geçen hafta evlerinde Eskişehirpor'u 2-1 mağlup ettikleri kadroda değişiklik yapmadan Osmanlıspor karşısına çıktı. Osmanlıspor'da ise Karagümrükspor maçında ilk 11 oynayan Onur'un yerine Hasan başlangıç kadrosunda yer aldı.



TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI

AKHİSARSPOR'U taraftarı Ankara deplasmanında yalnız bırakmadı. 100 kişilik Akigo taraftarı maçtan önce Anıtkabir'i ziyaret etti. Ardından maça geçen yeşil-siyahlılar, takımlarına 90 dakika boyunca büyük destek verdi.