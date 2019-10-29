Bodrum’da ödül günü

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın 4. ve son etabı yapıldı. 1300 metrelik parkurda 45 sporcu yarıştı, Antalya’dan Emre Coşar 1. oldu

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda dördüncü ve son etap yarışları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapıldı. Türkiye Motosiklet Federasyonunca Halikarnas Motor Sporları Kulübünün ev sahipliğinde Kızılağaç Mahallesi'ndeki parkurda yapılan organizasyonda, 45 sporcu mücadele etti. Bin 300 metrelik parkurda engelleri geçerken zor anlar yaşayan bazı sporcuların motosikletleri devrildi. Kendi imkanlarıyla kalkıp yarışa devam eden sporculara, izleyenler alkışlarla moral verdi. Son etap mücadelelerinin ardından "Süper Enduro GP" kategorisinde Antalya Motosiklet Kulübü sporcusu Emre Coşar, sezonu şampiyon tamamladı.

ŞAMPİYONLAR GEÇİDİ

Bu kategoride Beykonak Enduro Motosiklet Kulübü'nden Şaban Özdemir ikinci, Fethiye Ormanspor'dan Gökhan Kart üçüncü oldu. Prestijde Emre Coşar 1., Murat Kökçü 2., Recep Bahadır Çaktı 3., ustada Gökhan Kart 1., Şaban Özdemir 2., Nurdoğan Kuzu 3., gençte Şükrü Kabdan 1., Doğukan Duraman 2., Muhammed Çetin 3., veteranda Sinan Ordu 1., Hüseyin Neziroğlu 2., Fahrettin Altınkök 3., hobide Yavuz Karaca 1., Soner Metin 2., Mehmet Aktaş 3. oldu.



MARMARİS'TE YATLAR YELKEN AÇTI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 30.'su düzenlenen Marmaris Uluslararası Yarış Haftası başladı. Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından, Netsel Marina'daki etkinlik alanında düzenlenen kokteylde yarış haftasına destek sunan Anadolu Ajansı'nın da aralarında bulunduğu kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketi verildi. MIYC Başkanı Cem Tekdağ, yarışlara 1990'da 9 yatla başladıklarını, 2013'te 179 yat ile rekor kırdıklarını söyledi. "Bu yıl 30'uncusunu düzenlediğimiz yarış haftamıza 12 ülkeden 124 yat ile bin 105 yelkenci katılıyor" diyen Tekdağ, yarış haftasına destek veren kurum ve sponsorlara teşekkür etti. Yarışlar, 1 Kasım'da final müsabakalarıya tamamlanacak.

ADEM ÜLKER