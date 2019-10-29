Fener’de herkes golcü

Süper Lig’de şampiyonluğun en güçlü adayı olan Fenerbahçe’de savunma ve orta alanda forma giyen oyuncular dokuz gol kaydetti

Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor'u 5-1 yenerek 17 puanlı lider Alanya'yı yakın takibini sürdüren Fenerbahçe'de herkes golcü. Kanarya, ligde geride kalan 9 haftada rakip fileleri 18 kez havalandırırken bu gollerin 9'unun altına savunma ve orta saha oyuncuları imza attı. Sarı-lacivertliler, bu anlamda da 18 takım arasında lider durumda bulunurken savunmadan 4, orta alandan ise 5 gollük bir destek geldi. Fenerbahçe'de, Luiz Gustavo ve Ozan Tufan son Konyaspor maçında ağları havalandırırken, daha önce de Tolga Ciğerci'nin 2 golünün yanı sıra Emre Belözoğlu da takımına tek gol kazandırmıştı. Danimarkalı stoper Zanka, Ankaragücü ve Konyaspor maçlarında 2 gol, sakatlıklar nedeniyle sol bek pozisyonunda oynayan Nabil Dirar ilk iki haftada Gazişehir ve Başakşehir karşısında 1'er gol atmıştı.



EN CENTİLMEN FENERBAHÇE

LİGDE geride kalan son 10 yılın ilk 9 haftası baz alındığında Fenerbahçe, en az kartı bu sezon gördü. Ligde çıktığı ilk 9 maçta 9 sarı kart gören ve hiç kırmızı kart görmeyen sarı-lacivertli ekip, maç başı 1.0 ortalama ile oynadı. Ayrıca Avrupa'nın 6 en iyi ligi baz alındığında da Kanarya İngiltere'de Leicester City'den sonra en az kart gören 2. takım konumunda.