Galatasaray sil baştan

Teknik direktör Fatih Terim’in derbi sonrası açıklamaları sonrası devre arasında birçok yıldızla yolların ayrılması beklenirken, Aslan bu haftaki Ç.Rize maçına bambaşka bir kadro ile çıkacak

Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçında Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da yüzler gülmezken, teknik direktör Fatih Terim operasyon için düğmeye bastı. Derbi sonrası Ocak ayında takımda büyük değişikliklerin olacağının Belhanda, Feghouli, Mariano, Nagatamo ve Babel gibi yabancıların bu hafta yedek soyundurulacağı öğrenildi.

YERLİLER İLK 11'E

Adem, Jimmy Durmaz, Şener, Emre Mor gibi isimleri başlangıç kadrosuna dahil etmeyi planlıyan tecrübeli çalıştırıcının Taylan ve Ömer Bayram'a da şans tanıması beklenirken devre arasında kadroda düşünülmeyen isimlere gelecek teklifler de değerlendirmeye alınacak. Özellikle Feghouli, Belhanda, Mariano ve Nagatomo gibi yabancıları ile yola devam etmemeyi düşünen ekibin savunmaya da takviye yapması sürpriz sayılmayacak. Terim'in ayrıca alt yapıdan gençleri de zaman zaman oynatacağı gelen haberler arasında.



GOLCÜSÜ VAR GOLÜ YOK

BEŞİKTAŞ'A 1-0 yenilen Galatasaray, gol yollarında son yılların en kötü sezonunu geçiriyor. Forvette geçen sezon yaşadığı sıkıntılardan sonra bu sezon kadrosuna dünya yıldızı Kolombiyalı Radamel Falcao ile Romanyalı Florin Andone gibi önemli golcüleri dahil eden sarı-kırmızılı takım, skor anlamında istenilen performansı ortaya koyamıyor. Aslan, Süper Lig'de 9. haftalar itibarıyla son 30 sezonun en kısır sezonunu yaşıyor. Ligin geride kalan bölümünde 9 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takım, en son 1989-1990 sezonunda aynı dönemde 9 gol kaydetmişti. Galatasaray, 1989-1990'dan sonraki sezonların hiçbirinde 11'den aşağı gol atmamıştı.



FALCAO TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

G.SARAY, Rize maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Sakatlığı süren Falcao ise takımdan ayrı çalıştı. Falcao'nun sahaya dönüş zamanı için klinik değerlendirmeler neticesinde karar verilecek.



G.SARAYLI ARABA DERBİYE UĞURLADI

GALATASARAYLI taraftar Temel Akkaş, 'Tofaş Kartal' marka otomobilini sarı kırmızıya boyayarak takım sevgisini aracına yansıttı. Aracın sahibi Temel Akkaş, 4 sene önce aldığı otomobilini Galatasaray'ın renklerine boyayıp, sarı kırmızılı takımın efsane isimlerinin fotoğraf ve imzalarıyla donatmış, ardından aracı kullanmaya başlamıştı. Akkaş, "Güzel tepkiler var. Genelde zaten insanlar sağ olsunlar güzel tepkiler veriyorlar. O röportajdan sonra daha iyi oldu. Reklamcılar aradılar röportajdan sonra, 'Uygun projelerde değerlendirelim' dediler. Ben de 'Tabii nasıl isterseniz, haber edin ben buradayım' dedim" ifadelerini kullandı.