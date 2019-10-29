Horoz’un dönüşü

Geçen sezon 1. Lig’de deplasmanda 3-0 yendiği Başkent ekibini, bu kez Süper Lig’de dize getiren yeşil-siyahlılar, teknik adam Mehmet Özdilek yönetiminde beyaz sayfa açtı. Özdilek, “Hak ettiğimiz bir galibiyet. Daha yii olacağız” dedi

Süper Lig'de sezonun ilk 2 karşılaşmasını kazandıktan sonra 6 maç galibiyete hasret kalan Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yenerken galibiyetten çok daha fazlasını elde etti. Süper Lig'deki kötü gidiş sonrası, geçen sezon 1. Lig'de şampiyonluk yaşadığı teknik direktör Yücel İldiz'le yollarını ayırıp Mehmet Özdilek'i göreve getiren, Özdilek yönetimindeki ilk karşılaşmada da Fenerbahçe'ye evinde yenilen Horozlar, Süper Lig'de 6 maç sonra 3 puanı hatırladı.

İLACI GENÇLERBİRLİĞİ

Geçen sezon TFF 1. Lig'de deplasmanda 3-0 yendiği Gençlerbirliği'ni Süper Lig'de de 2-0 yenen yeşil-siyahlıların ilacı Başkent ekibi oldu. 6 maçlık kazanamama serisine Ankara'da son veren Horozlar hayati bir galibiyet alırken, Gençlerbirliği'ne karşı galibiyet sayılarını eşitledi. Rakibiyle 62. kez karşılaşan ve 23. galibiyetini alan Denizlispor, Gençlerbirliği'yle 16 kez berabere kaldı, 23 kez de mağlup oldu. Eşik olarak gördükleri maçı kayıpsız geçtiklerini söyleyen teknik direktör Mehmet Özdilek, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Haftalar ilerledikçe daha iyi hale geleceğiz. Bunun için zamana ihtiyacımız var. Haftalar ilerledikçe ne yaptığını bilen daha iyi bir takım haline geleceğiz" dedi. Başkan Ali Çetin ise, ilk 5 hedefini yineledi, "Bu puanlara çok ihtiyacımız vardı. Teknik ekibi ve futbolcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizi hiç yanlız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



OLCAY ŞAHAN SİFTAH YAPTI

YUKATEL Denizlispor'un, Trabzanspor'dan büyük umutlarla transfer ettiği ancak istediği verimi henüz alamadığı 32 yaşındaki tecrübeli isim Olcay Şahan, yeşil-siyahlı forma ile ligdeki ilk golünü Gençlerbirliği'ne attı. Daha önce görev aldığı 5 maçın sadece birinde sahaya ilk 11'de çıkan Olcay, Gençlerbirliği maçında 90 dakika sahada kaldı. Şahan, oynadığı 6 maçta toplam 272 dakika forma giydi.



MURAWSKİ RESİTALİ

Yücel İldiz döneminde Denizlispor'un vazgeçilmezlerinden olan Polonyalı futbolcu Radoslav Murawski, teknik direktör Mehmet Özdilek'in de vazgeçemediği isim oldu. Gençlerbirliği karşısında uzatma anlarında Denizlispor'un penaltıdan 2. golünü atan 26 yaşındaki futbolcu, ligdeki gol sayısını 2'ye çıkardı. Daha önce Kayserispor'a da şık bir gol atan Poloyalı, 9 maçın hepsinde 90 dakika forma giydi.



SEBAHATTİN ALP