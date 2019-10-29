Kartal nefes aldı

Beşiktaş, Galatasaray galibiyeti ile kendine gelirken hedef adam haline gelen Abdullah Avcı da böylelikle yeni bir kredi kazanmış oldu

SÜPER Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde zor günler geçiren Beşiktaş, kırılma noktası olarak gördüğü G.Saray derbisini kazanarak kendine geldi. Takımın aldığı sonuçlar sebebiyle eleştirilerin hedefi olan teknik direktör Abdullah Avcı da bu sonuçla birlikte uzun zamandan sonra ilk kez rahat nefes aldı. Kartal'da yeni başkan Ahmet Nur Çebi ve futbol şubesinin yeni yöneticileri Erdal Torunoğulları ile Emre Kocadağ'ın yoğun çalışmaları da futbolcuların kısa sürede toparlanarak Galatasaray derbisine yüksek motivasyonla çıkmalarını sağladı. İki gün boyunca Ümraniye'de kamp kuran yeni yönetim, geçmişe dönük alacakların büyük bölümünü öderken, futbolculara da sürekli moral veren konuşmalar yaparak özgüven aşıladı. Braga maçında protesto edilen Caner, Lens gibi futbolcuların yanı sıra Abdullah Avcı da bundan sonrası adına yeni bir kredi kazanmış oldu. Derbiyi unutup cumartesi günü oynanacak Antalya maçına odaklanan ekip seri galibiyetlere imza atma planları yapıyor.



FİLM GİBİ TRANSFER

Kartal'ın genç golcüsü Umut Nayir'in transfer hikayesi filmleri aratmıyor. Göztepe'de oynayan oyuncunun Beşiktaş'a transferi zor oldu. Görüşmelerde Osmanlı kendisi için yüksek bonservis bedeli talep etti. Hukuk öğrencisi olan Nayir, konuyu inceledi. Mukavelesinin sona ermesine 3 yıl kaldığı için FIFA kuralları gereği korunan dönem dışında kaldığını anlayan Nayir, sözleşmesini tek taraflı feshedip Kartal'a geldi. Osmanlı, Beşiktaş'a dava açsa da Ankara ekibine cüzi bir rakam ödendi. Umut Nayir'in hukuk bilgisi süreçte en önemli dönüm noktası oldu.



ROBOT VEYSİ DE İZLEDİ

BEŞİKTAŞ JKGalatasaray derbisini izleyenler arasında yer alan Vodafone'un sevimli robotu Veysi, futbolcularla "çak" yaptı, taraftarları selamladı ve "derbi izleyen ilk robot" unvanını aldı. Robot Veysi, soyunma odasına da giderek, odanın girişine bir nazar boncuğu astı futbolculara bol şans diledi.



KALESİNİ KAPATTI

BEŞİKTAŞ'IN son 3 haftadaki yükselişinde, savunmadaki iyi performansı etkili oldu. İlk 5 haftada 12 gol yiyen Beşiktaş, geride kalan 3 haftada ise kalesini gole kapattı.