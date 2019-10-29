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Kupada heyecana devam

Kupada heyecana devam
Giriş Tarihi: 29.10.2019

Ziraat 4. turu bugün başlayacak. Menemen dışarıda Hekimoğlu ileoynarken Altay Görele’yi, Altınordu da Amed’i ağırlayacak

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam edecek. Bugün kupanın 4. turu oynanacak 8 karşılaşmayla başlayacak. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak bu turda Süper Lig ekipleri Alanyaspor, Antalya, Ç.Rize, Sivas, F.Bahçe, Kayseri, Konyaspor ve Ankaragücü'nün de yer aldığı 54 takım mücadele edecek. Maçlar A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. İzmir ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda Hekimoğlu Trabzon'un konuğu olacak. Vakfıkebir İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Maçı hakem Adem Sarıtaş yönetecek. Altınordu, Amed'i ağırlayacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.

ALTAY'IN MAÇI MENEMEN'DE
İZMİR'İN bir başka ekibi Altay ise Menemen İlçe Stadı'nda saat 16.30'da Giresun ekibi Görelespor'la kapışacak. Maçın hakemi Yiğit Peşin. Siyah-beyazlılar rakibini yenerek kupada yoluna devam etmek istiyor.

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