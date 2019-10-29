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zirvede

Malatya zirvede
Giriş Tarihi: 29.10.2019

’de 9 hafta sonunda 22 gole ulaşan teknik direktör ’ın ekibi en skorer takım oldu

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kayserispor'u 4-0'lık sonuçla farklı yenen Yeni Malatyaspor zirve yürüyüşüne emin adımlarla devam diyor. Sergen Yalçın'ın öğrencileri 3'te 3 yaparak puanını 16'ya yükseltirken ortaya koyduğu istatistiki tabloyla da alkış aldı. Yeni Malatyaspor oynadığı 9 maçın beşinde galip gelirken, birinde ise rakibiyle berabere kaldı. Yalçın'ın ekibi attığı 22 golle de Süper Lig'in en golcü takımı oldu. Buna karşılık kalesinde 10 gol gören Malatya, bu anlamda da ligin zirvesini takip ediyor.

JAHOVİC TAKİPTE
Sarı kırmızılı takımın ofansif hattı Kayserispor müsabakasında da görevini eksiksiz yerine getirirken, Jahovic attığı golle toplam gol sayısında 8'e ulaştı ve 9 golü bulunan Alanyaspor'lu Cisse'yi takibini sürdürdü. Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 10. haftasındaki Kasımpaşa ve 11. haftasındaki Göztepe müsabakalarını deplasmanda oynayacak.

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