Şahika’dan Dünya Rekoru

DÜNYA Dalış Rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin Gilindire Mağarası'nda, palet kullanmadan tek nefeste 100 metreye dalarak Kadınlar Dünya Rekoru'nu kırdı. GUINNESS Rekorlar Kitabı’na giren Şahika, “Bu rekor Cumhuriyetimizin 96. yıldönümünde kahraman Mehmetçik’e armağan olsun” yazılı pankart açıp, asker selamı verdi.

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki Gilindire Mağarası'nda gerçekleştirdiği denemede, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak kadınlar dünya rekorunu kırdı. Şahika Ercümen, günlerdir antrenman yaptığı zorlu mağarada sabahın erken rekor denemesi için suya daldı. Buzul döneminden kalıntılarla çevrili suda, paletsiz şekilde tek nefeste 100 metre sınırını aşan milli sporcu, 90 metre sınırındaki dünya rekorunun yeni sahibi oldu.



MEHMETÇİK'E ARMAĞAN

Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na giren Şahika, sevincini suda ekip arkadaşlarıyla paylaştıktan sonra, "Bu rekor Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünde kahraman Mehmetçik'e armağan olsun" yazılı pankart açıp, asker selamı verdi. Nefeslerin tutulduğu dalışta milli sporcu, 25 metrelik parkuru tek nefeste 4 kere yüzerek toplamda 100 metreye ulaştı ve Japon Ai Futaki'nin rekorunu geçti.