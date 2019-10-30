  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Aydın filede yüksek uçacak

Aydın filede yüksek uçacak

Aydın filede yüksek uçacak
Giriş Tarihi: 30.10.2019

Mavi-beyazlı takımın milli yıldızı ve , “Bu sezon daha başarılı bir Aydın izleteceğiz. İlk hedefimiz Play-Off, sonra Avrupa” dedi

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Vakıfbank yenilgisinin ardından Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Nilüfer Belediyespor ve Karayolları'nı 3-0'lık sonuçlarla yenen Aydın BŞB, havaya girdi. Mavi-beyazlı takımın milli yıldızı Meryem Boz ile Ecem Alıcı, Aydın seyircisinin takıma büyük bir güç kattığını belirterek "Taraftarlarımızdan aldığımız bu güçle çok daha başarılı bir sezon geçireceğiz" dediler. Güçlü bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Meryem, "Yeni bir takımız. Kaliteli oyunculara sahibiz. Her şey pozitif gözüküyor. Güzel bir ortam ve güzel bir atmosfer var. Aydın'da voleybol sevgisi bizi mutlu ediyor. Güzel şeyler yapacağız. Bunu ilk 4 haftadaki sergilediğimiz oyunla gösterdik" diye konuştu.

TARAFTARININ KATKISI BÜYÜK
Ecem ise, "Kadro olarak geçen yıla göre daha güçlüyüz. İddialı bir takımız. Tabii ki hiçbir şey kağıt üzerinde belli olmaz. Her şey takım olmakla başlar. Geçen yıl da çok iyi oyuncularımız vardı. Ama ritmimizi yatalalamamıştık. Bu sene çok farklıyız. Bunu aldığımız galibiyetlerle kanıtladık. İnşallah bu sene daha iyi başarılar yakalayacağız. Play-Off hedefine ulaşacağımıza inancımız tam. Aydın salonunda oynamak tüm oyuncuların isteyeceği bir atmosfer. Hiçbir maça yalnız çıkmıyoruz. Sahada tribünle birlikte 7 kişi oynuyoruz" dedi.

MEHMET KAVAS

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın filede yüksek uçacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN