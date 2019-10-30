Aydın filede yüksek uçacak

Mavi-beyazlı takımın milli yıldızı Meryem Boz ve Ecem Alıcı, “Bu sezon daha başarılı bir Aydın BŞB izleteceğiz. İlk hedefimiz Play-Off, sonra Avrupa” dedi

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Vakıfbank yenilgisinin ardından Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Nilüfer Belediyespor ve Karayolları'nı 3-0'lık sonuçlarla yenen Aydın BŞB, havaya girdi. Mavi-beyazlı takımın milli yıldızı Meryem Boz ile Ecem Alıcı, Aydın seyircisinin takıma büyük bir güç kattığını belirterek "Taraftarlarımızdan aldığımız bu güçle çok daha başarılı bir sezon geçireceğiz" dediler. Güçlü bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Meryem, "Yeni bir takımız. Kaliteli oyunculara sahibiz. Her şey pozitif gözüküyor. Güzel bir ortam ve güzel bir atmosfer var. Aydın'da voleybol sevgisi bizi mutlu ediyor. Güzel şeyler yapacağız. Bunu ilk 4 haftadaki sergilediğimiz oyunla gösterdik" diye konuştu.

TARAFTARININ KATKISI BÜYÜK

Ecem ise, "Kadro olarak geçen yıla göre daha güçlüyüz. İddialı bir takımız. Tabii ki hiçbir şey kağıt üzerinde belli olmaz. Her şey takım olmakla başlar. Geçen yıl da çok iyi oyuncularımız vardı. Ama ritmimizi yatalalamamıştık. Bu sene çok farklıyız. Bunu aldığımız galibiyetlerle kanıtladık. İnşallah bu sene daha iyi başarılar yakalayacağız. Play-Off hedefine ulaşacağımıza inancımız tam. Aydın salonunda oynamak tüm oyuncuların isteyeceği bir atmosfer. Hiçbir maça yalnız çıkmıyoruz. Sahada tribünle birlikte 7 kişi oynuyoruz" dedi.

MEHMET KAVAS