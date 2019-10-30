Bal-Kes şahlandı

9 haftada topladığı 16 puanla 4. sırada bulunan kırmızı-beyazlılar, Süper Lig yarışında ‘Ben de varım’ dedi Balıkesirspor, büyük sıkıntılarla başladığı sezonda Ali Tandoğan yönetiminde büyük mucizeye imza atıyor

TFF 1. Lig'de 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan ve 16 puanla 4. sırada bulunan Balıkesirspor, bu sezonki performansıyla şaha kalktı. Sezona büyük sıkıntılarla başlayan, FIFA'nın yasağı kaldırmasıyla son dakikada 11 transfer yapan Bal-Kes, teknik direktör Ali Tandoğan yönetiminde mucizeye imza atıyor. Sezon başında spor otoriteleri tarafından 'Küme düşer' denilen kırmızı-beyazlılar, taraftarları önünde 5'te 5 yaparak alkış topladı. Balıkesirspor, geçen sezon 9. haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet almış, 9 puanla 15. sırada bulunuyordu.

CAMİAYA SESLENDİ

Bal-Kes, 9. haftalar baz alındığında 2017-2018 sezonunda 12 puanla 10., 2016-2017 sezonunda 14 puanla 4., 2015-2016 sezonunda ise 9 puanla 13. sırada yer aldı. Balıkesirspor, ilk iki takımın direkt Süper Lig'e çıkacağı TFF 1. Lig'de gözünü şampiyonluğa dikti. Son maçında Adanaspor'u yenerek evindeki 5 maçı da kazanıp çıkışını sürdüren Bal-Kes zirveyi zorlarken tecrübeli oyuncu Okan Alkan camiaya seslendi. Okan, "Bu takım para almadan oynuyor. Şartlar çok zor hepiniz şahitsiniz! Buralara nasıl geldiğimize, nasıl mücadele verdiğimize şahitsiniz! Bu kadarız, şehir bu kadar ama bu şehrin bu kadar olmadığını siz ispat edin, biz de ispat edeceğiz!" dedi.



ÜMİT YÖNEY