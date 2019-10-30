  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Denizlispor kupa mesaisinde

Denizlispor kupa mesaisinde

Denizlispor kupa mesaisinde

30.10.2019, 14:19

SÜPER Lig'de son olarak 'ni deplasmanda 2-0 yenerek 6 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırıp moral bulan Yukatel Denizlispor, yarın 4. Tur maçında evinde (BAL) 5. Grup temsilcisi ile karşılaşacak.

Atatürk Stadı'nda Alper Çetin'in yöneteceği müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Yeşil-siyahlılarda sakatlığı süren golcü Hugo Rodallega karşılaşmada forma giyemeyecek, Teknik Direktör Mehmet Özdilek kupada genç ve yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün 20, maraton tribünü 10 TL olarak belirlendi. Kupada da gidebildikleri en yere gitmek istediklerini belirten Mehmet Özdilek, "Gençlerbirliği galibiyeti hepimize moral verdi. Önce İçel İdman Yurdu engelini aşıp kupada yolumuza devam edeceğiz ardından pazar günü evimizde oynayacağımız Demir Grup Sivasspor müsabakasına odaklanacağız. Yakalaşacağımız seri galibiyetlerle tekrar tırmanışa geçmeyi amaçlıyoruz" dedi. Denizlispor, kupanın 3. Turu'nda Hacettepe'yi deplasmanda 4-0 yenerek rakibini elemişti.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor kupa mesaisinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN