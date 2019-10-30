Fener'e genç yıldız

Sarı-lacivertliler hücuma takviye için harekete geçerken Salzburg forması giyen 19 yaşındaki Haaland gündemde

Fenerbahçe hücum hattına takviye yapmak için harekete geçerken, Avusturya ekibi Salzburg'un genç yeteneği Erling Haaland listenin ilk sırasına yazıldı. Kanarya'nın devre arasında 19 yaşındaki yetenek için nabız yoklayacağı öğrenilirken teknik direktör Ersun Yanal'ın futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu konuşuluyor. Salzburg'un 5 milyon Euro vererek Molde'den renklerine bağladığı Norveçli yetenek bu sezonki müthiş performansıyla Avrupa'nın devlerinin transfer listesine dahil edildi.

SÖZLEŞMESİ VAR

Oynadığı üç maçta 197 dakika sahada kalan ve rakip fileleri boş geçmeyen yetenekli oyuncu tam 6 kez gol sevinci yaşadı. Sözleşmesi 2023 yılının Haziran ayında sona erecek olan Haaland'ın öncelikle kiralık olarak transfer edilmeye çalışılacağı öğrenildi. Ersun Yanal'ın AZ Alkmaar'da oynayan 18 yaşındaki Myron Boadu'nun ismini verip, fiyat araştırması yapılmasını istediği de gelen bilgiler arasında.



FERDİ: HOCAM KALMAMI İSTEDİ

FENERBAHÇE'NİN genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu geçen kış ve bu yaz aylarında takımdan ayrılmayı düşündüğünü ancak teknik direktör Ersun Yanal'ın kendisini bırakmadığını söyledi.



İSTİKLAL MARŞI'NI ŞOV İÇİN OKUMADIM

Fenerbahçe'nin Alman oyuncusu Max Kruse, Türkiye'de çok iyi karşılandığını ve buradaki insanlara saygısını göstermek için İstiklal Marşı'nı öğrendiğini belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray derbisinden önceki seremonide İstiklal Marşı'na eşlik eden 31 yaşındaki futbolcu, " Buradaki insanlara saygımı göstermek istedim. Bu ülkenin ve burada yaşayan insanların bir parçası olmayı denedim." diye konuştu. Kruse, İstiklal Marşı'nı okumasının Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play İcra Kurulu tarafından 2019 Dünya ve Türkiye Fair Play Ödülleri'ne aday gösterilmesiyle ilgili, "Daha önce böyle bir ödüle layık gösterilmemiştim. Bu kadar büyük bir etki yaratacağını tahmin etmemiştim. Bunu şov için yapmadım. Tabii ki benim için büyük bir onur." değerlendirmesinde bulundu.