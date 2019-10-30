Manisa FK tur peşinde

Adım adım 1. Lig’e koşan siyah-beyazlılar, kupada saat 13.30’da Payasspor’a konuk oluyor. Bodrum da saat 14.30’da Erzurum BŞB deplasmanına çıkıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda heyecan devam ediyor. 2. Lig Beyaz Grup'ta 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 28 puanla zirvede yer alan Manisa Futbol Kulübü, 3. Lig 2. Grup'ta 15. sırada bulunan Payasspor'a konuk oluyor. Payas İlçe Stadı'nda saat 13.30'da oynanacak mücadelede Diyarbakır Bölgesi'nden Lütfullah Aslan düdük çalacak. Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda bir başka 3. Lig ekibi Elazığ Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek tur atlamıştı. 2. Lig Kırmızı Grup'ta istikrarsız sonuçlar alan ve 10 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet elde eden 12. sıradaki Bodrum Belediyesi Bodrumspor, TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren 9. sıradaki Erzurumspor BŞB'yle deplasmanda kozlarını paylaşacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 14.30'da oynanacak mücadelede Gaziantep Bölgesi'nden Yakup Özhan görev yapacak. Bodrumspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 3. Lig ekibi Erbaaspor'u 3-0'lık skorla elemişti. Göztepe, saat 18.30'da 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u ağırlarken, Fenerbahçe de saat 20.30'da 2. Lig ekibi Tarsus İdmanyurdu'na konuk olacak.