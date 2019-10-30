Rota Onyekuru

Devre arası geniş çaplı bir operasyon hedefleyen Galatasaray, Monaco'da görev yapan eski yıldızını kiralamak için harekete geçti. 23 yaşındaki futbolcu Ocak'ta Aslan olabilir

GALATASARAY'DA teknik direktör Fatih Terim'in kadroda köklü bir değişim sinyali vermesinin ardından transfer çalışmaları vakit kaybetmeden başladı. Ocak ayında geniş çaplı bir operasyon hedefleyen sarıkırmızılılar transferde ilk hedef olarak eski oyuncusu olan Henry Onyekuru'nun işini bitirmeye çalışacak.

KİRALAMAK İSTİYOR

TAKIMI hızlandıracak bir isim arayışında olan tecrübeli çalıştırıcının yaz transfer döneminde Monaco'ya giden oyuncunun yeniden kiralanmasını istediği konuşuluyor. 15 milyon Euro bedelle Everton'dan Fransız ekibine 5 yıllık imza atan Nijeryalı oyuncunun da yeni takımında beklediği kadar şans bulamaması üzerine Aslan'ın teklifine sıcak bakabileceği konuşuluyor.

MONACO'DA 1 GOL ATTI

MONACO'DA 4 maçta 162 dakika süre alan 22 yaşındaki oyuncu Nimes maçında bir asist yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde de ismi G.Saray ile anılan yıldız oyuncu Nijerya Milli Takımı'nda da 6 kez görev aldı ve 1 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.



9 GÜNDE ÜÇ KRİTİK MAÇ

G.SARAY, 1 Kasım'dan itibaren kritik bir dönemece girecek. Cuma Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan sarı-kırmızılılar 6 Kasım'da İspanyol ekibi Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak. İspanya'daki maçtan 3 gün sonra lige dönüş yapacak olan Cim Bom, bu kez Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Teknik direktör Fatih Terim'in bu peri- yotta rotasyona gidip fark- lı kadrolarla müca- dele etmesi bekle- niyor.



EN AZ YERLİ OYNATAN TAKIM G.SARAY

İLK 9 haftanın maçları incelendiğinde, yerli oyunculara en fazla süre veren takımın 4 bin 332 dakika ile Sivas olduğu görülürken yerli oyunculara en az süre veren takım Galatasaray oldu. Sarıkırmızılı ekip geride kalan 9 haftada yerli oyuncularına 1243 dakika süre verirken, bu istatistikle son sırada yer aldı. Galatasaray'ın ardından yerli oyuncularını en az oynatan ikinci takım ise 1609 dakika ile Çaykur Rizespor.



KOSTAS RAKİBİNİN DİŞLERİNİ KIRDI

GALATASARAY'IN Marsilya'dan 1.5 yıllığına kiraladığı ancak geçen sezonun ikinci yarısında beklenen performansı sergileyemediği için PSV Eindhoven'a gönderdiği Kostas Mitroglou, Hollanda'da gündem oldu. Yunan golcü, Alkmaar forması giyen Yunan oyuncu Pantelis Hatzidiakos ile girdiği ikili mücadelede rakibine attığı dirsekle dişlerini kırdı. Kırılan dişleri naylon bir poşete alınan Yunan oyuncu maça devam etti. Mitroglou'nun müdahalesi ise Hollanda basınında geniş yankı uyandırdı.