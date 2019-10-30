Süper Nazillispor

3. Lig’deki son 7 sezonun en iyi başlangıcını yapan Siyah İnciler, 10 haftada attığı 20 golle de 28 yıllık gol rekorunu kırdı, 2. Lig yarışında gözdağı verdi

3. Lig 3. Grup'ta zirve mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, geride kalan 10 haftada topladığı 21 puanla ligde 3. sırada bulunuyor. Zirve takibini sürdüren siyah-beyazlılar, son 7 yılın en iyi sezon başlangıcına imza attı. Tarihinde en iyi başlangıcını şampiyon olduğu 1991-1992'de 3. Lig'de 29 puan toplayarak yapan ve ardından 2011-2012 sezonunda 22 puanla benzer sevinci yaşatan Siyah İnciler, bu sezon ligde oynadığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 21 puanı cebine koydu. Teknik direktör Yavuz İncedal yönetiminde bu sezon 2. Lig'e dönmek için yemin eden Nazilli Belediyespor, futboluyla gelecek için ümit veriyor.

EN GOLCÜ SEZONUNU YAŞIYOR

3. Lig'de son 7 sezonun en iyi başlangıcını yapan Nazilli Belediyespor, aynı zamanda tarihinin en golcü ikinci dönemini geçiriyor. 3. Lig'de ilk şampiyonluğunu aldığı 1991-1992 sezonunda rakip fileleri ilk 10 haftada 34 kez havalandıran siyah-beyazlılar, bu sezon da 20 gol atarak ligin en skorer takımı olurken 28 yıllık hasrete de son verdi.

KAZIM YÖRÜKCE