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, 'nda bir üst tura yükseldi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi

30.10.2019, 20:36 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019,22:56

'nda ile , Stadyumu'nda karşılaştı. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında deplasmanda 'nu 3-1 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında Fenerbahçe,deplasmanda 3. Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu'nu mağlup ederek turladı: 1-3. 8. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Artun'un vuruşunda top kaleci Altay'da kaldı. 16'da Deniz'in sağdan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Sadık'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1. 28'de Murat'ın sol kanattan ceza sahasına taşıdığı top Tarsus İdmanyurdu savunmasına çarparak Deniz'in önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2. 53'te Altay'ın pas hatasında Ali Yavuz topla buluştu. Ali Yavuz'un pasında Çağrı topu boş kaleye gönderdi ve Tarsus İdman Yurdu farkı 1'e indirdi: 1-2. 69'da savunmanın uzaklaştırdığı kornerde top Tolgay Arslan'da kaldı. Tolgay Arslan, 23-24 metrelik mesafeden yerden gönderdiği şutla topu ağlarla buluşturdu: 1-3. F.Bahçe maçı 3-1 kazanarak turladı.

TRİBÜNLER DOLDU TAŞTI

Fenerbahçe'yi, taraftarı Tarsus deplasmanında yalnız bırakmadı. Oldukça geniş yer ayrılan sarılacivertli 12 bin kişi stada akın ederek kulüpleriyle olan hasretlerini giderdi. 90 dakika takımlarına destek veren taraftarlar, karşılaşma sonunda oyuncuları tribünlere çağırarak galibiyeti doyasıya kutladı.

FENER SİL BAŞTAN

Fenerbahçe Teknik direktörü Ersun Yanal, ligde son oynadıkları Konyaspor, mücadelesine göre kadroda revizyon yaptı. Sarı-lacivertli ekipte Konya maçında ilk 11'de olan futbolculardan sadece kaleci Altay ile Isla, Tarsus maçında da görev aldı. Geriye kalan oyuncular Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali, Ozan, Gustavo, Emre, Moses, Rodrigues ve Muriç forma giymedi. Bu oyuncuların yerlerine Sadık, Rami, Murat, Tolgay, tolga, Alper, Zajc, Deniz ve Mevlük ilk 11'de forma şansı buldu.

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