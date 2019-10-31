Akhisarspor’un derdi istikrar

TFF 1. Lig'de son çıktığı 2 deplasman maçını kaybederek liderlikten olan Akhisarspor, dış sahada tat vermiyor. Dışarda oynadığı 5 maçtan 3’ünü kaybeden ve 9 puan yitiren Akigo şampiyonluk hedefiyle çıktığı TFF 1. Lig’de istikrarı yakalayamadı

TFF 1. Lig'de son çıktığı 2 deplasman maçını kaybederek liderlikten olan Akhisarspor, dış sahada tat vermiyor. Gurbette oynadığı 5 karşılaşmadan 3'ünü mağlup tamamlayan ve zirve yarışında 9 puan kaybeden yeşil-siyahlı takımda, teknik direktör Mehmet Altıparmak, artık ligde istikrarı yakalamaları gerektiğini söyledi.



ALTIPARMAK: ŞAMPİYON OLACAĞIZ



Ligde son 6 maçın 4'ünü kazanan, deplasmanda üst üste Giresunspor ve Osmanlıspor'la oynadığı karşılaşmaları kaybedince zirveyi ıskalayan Akigo'da, moraller bozuldu. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Biz istikrarı yakalama peşindeyiz. En zorlu maçları kazanıyoruz ama tam rakiplerle farkı açacak fırsatı yakaladığımızda puan kaybı yaşıyoruz. Şimdiye kadar zirve yarışındaki rakiplerimiz karşısında kayıp yaşamadık ancak alt sıralardaki Altınordu, Giresunspor ve Osmanlıspor'a puan kaybettik. Her takm pozisyona girme sorunu yaşıyor. Bizim son Osmanlıspor maçında ceza sahasına 24 ortamız, 16 şutumuz var. Bir takım kaleye 16 şut çekip mağlup olmaz. Gol yediğimiz maçlarda dönüş sıkıntılı oluyor. Ya gol yemeden atmayı öğreneceğiz ya bulduğumuz birçok fırsatı kaçırmayacağız. Biz önümüze çıkan her engeli aşıp şampiyon olacağız" diye konuştu.

KENAN MOLLA