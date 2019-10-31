Altay’a gençlik aşısı

İzmir ekibinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Görelespor önünde ilk 11'de forma giyen Cenk Kaçar, Cenk Özkaçar, Hakan Demirci ve Kadir Yazıcı ile oyuna sonradan dahil olan Eren Erdoğan gösterdikleri performansla hem teknik heyet hem de tribünlerden alkış aldı.

Altay'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Görelespor'a karşı forma giyen genç futbolcular ortaya koydukları performansla sınıfı geçti. İzmir ekibinde kupa maçında ilk 11'de forma giyen 2000 doğumlu Cenk Kaçar, 1999 doğumlu isimler Cenk Özkaçar, Hakan Demirci ve 1997 doğumlu Kadir Yazıcı ile oyuna sonradan dahil olan 2001 doğumlu Eren Erdoğan gösterdikleri performansla hem teknik heyet hem de tribünlerden alkış aldı. Süper Lig için mücadele ederken, misyon gereği alt yapı oyuncularına büyük önem verdiklerini belirten siyah-beyazlı ekibin teknik patronu Sait Karafırtınılar, "Genç oyuncularımız ve kulübede olan futbolcularımız ne istediysek yaptılar.



ATAK OYNADILAR



Genel formatımızda olduğu gibi gençlerimiz de bir çok pozisyona girdi ve atak oyunu oynadı. Bunda başarılı olduk ancak son vuruşlarda şansızdık. Gençlerle Altay'ın geleceğini de yapılandırmaya çalışıyoruz" dedi. Kupa sınavının geride kaldığı ve artık zirve yarışını yakından ilgilendiren Hatay maçına odaklandıklarını belirten Karafırtınılar, "Zirveye ortak olmak istiyorsak kazanmak zorundayız. Bu maçın önemini anlatmaya gerek yok. İzmir'e en iyi skorla dönmek için mücadele edeceğiz" diye konuştu.



TÖRAYDIN'DAN TARAFTARA MESAJ



Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın, taraftarların hata yapan oyunculara sahip çıkmasını istedi. İç sahada 2-0 yenilgiyle sonuçlanan Ekol Göz Menemenspor maçında hatalı bir gol yiyen kaleci Emre ve fırsatları harcayan Putsila'yı bazı taraftarların yuhaladığını belirten Töraydın, "Taraftarı anlıyorum, çok iyi bir takım izlemek istiyorlar ancak eleştiriler ağır olmamalı. Her oyuncu hata yapacak. Ligde bütün kaleciler hata yapıyor. Yuhalamalar olursa oyuncunun motivasyonu düşer. İyi günde, kötü günde futbolcuya sahip çıkmalıyız" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ