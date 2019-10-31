Asker selamı verdi, gönderildi

Asker selamı verdiği için sorun yaşayan sporcular kervanına komşu ülke Yunanistan'da forma giyen milli hentbolcumuz Durmuş Ali Tınkır da eklendi. Olympiakos kulübü, Milli Takım maçında asker selamı verdiği için Durmuş Ali Tınkır ile sözleşmeyi fesih etti.

Asker selamı verdiği için sorun yaşayan sporcular kervanına komşu ülke Yunanistan'da forma giyen milli hentbolcumuz Durmuş Ali Tınkır da eklendi. Yunanistan ekibi Olympiakos, A Milli Hentbol Milli Takımımız'ın önemli oyuncularından Durmuş Ali Tınkır'ın sözleşmesini milli maçta asker selamı verdiği için feshetti. Durmuş Ali Tınkır 2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4. Grup son maçında Türkiye'nin Belçika'yı 33-24 mağlup ettiği karşılaşma sonunda asker selamı vermişti. Durmuş Ali'nin Milli maçtaki asker selamını hazmedemeyen Yunan kulübü genç oyuncuyu kulübe çağırıp kulüple ilişkisini kesti.