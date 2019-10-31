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'nın kozu taraftarı

Ci Group Buca'nın kozu taraftarı
Giriş Tarihi: 31.10.2019

TFF 'ta oynadığı son maçta deplasmanda 'a 5-0 mağlup olan 'da hafta sonu sahasında konuk edeceği kritik Tokatspor mücadelesinde taraftarının desteğine güveniyor.

TFF Üçüncü Lig Birinci Grup'ta oynadığı son maçta deplasmanda Artvin Hopaspor'a 5-0 mağlup olan Ci Group Buca'da hafta sonu sahasında konuk edeceği Tokatspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Çıkış arayan sarı-lacivertliler de yönetim kritik mücadelede taraftarının desteğine güveniyor. Fırtına'da önemli maçın bilet fiyatları belirlendi. Kale arkası 3 TL, maraton 5 TL, kapalı tribün 10, VIP tribün biletleri 15 TL'den satılacak. Yönetim yaptığı açıklamada Tokatspor maçında batı kale arkası ve balkon tribünlerine seyirci alımı yapılmayacağı bildirildi. Öte yandan Ci Group Buca'da ağrıları bulunan Tayfur Emre Yılmaz ve çapraz bağlarında zorlanma olan Ahmet Aktaş geçtiğimiz gün yapılan idmanda yer almadı.

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