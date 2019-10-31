Değirmentepe

Sarı-kırmızılı ekipte, 12 yılda kulüpten ayrılan hoca sayısında enflasyon artışı olurken Başkan Mehmet Sepil, 2014 yılından bu yana tam 10. teknik adamla yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna'nın istifasıyla sonuçlanan düşüş sonrası teknik adam kıyımı dikkatleri çekti. Sarı-kırmızılı ekibin, profesyonel lige döndüğü 2008-2009 yılından bu yana son 12 yıllık süreçte kulüpten ayrılan teknik direktör sayısı 21'e yükseldi.



TUNA İKİ KEZ AYRILDI



Sarı-kırmızılı kulübü 2014 yılında Altınbaş Holding'den devralan Mehmet Sepil ise 6 yıllık başkanlık süresi boyunca tam bir teknik direktör kıyımı yaptı. Sepil, bu süre boyunca tam 10 kez teknik direktör değiştirmek zorunda kaldı. TFF İkinci Lig'de Suat Kaya ile başlayan teknik direktör değirmenine Metin Diyadin, Önder Özen, Mehmet Aurelio, Okan Buruk, Yılmaz Vural, Bayram Bektaş ve Kemal Özdeş de katılırken, şu anda yeni görevden ayrılan Tamer Tuna ise iki kez takımın başına geçip ayrıldı.



REKOR METİN DİYADİN'DE



Sarı-kırmızılı takımın başına 11. teknik adamı getirmeye çalışan Mehmet Sepil'in en uzun süre çalıştığı isim ise 2. Lig ve 1. Lig'de görev yapan ve 45 lig maçına çıkan Metin Diyadin oldu. Sarı-kırmızılı ekipte bir tam sezonu tamamlayan teknik adam sayısı ise sadece 2'de kaldı. 2010-2011 sezonunda 2. Lig'de Özcan Kızıltan ve 2017-2018 sezonunda da Tamer Tuna İzmir ekibinde bir sezon geçiren hocalar olarak tarihe geçti.



AYBABA FAVORİ KARAMAN PLASE



Tamer Tuna'nın istifasıyla sarsılan Göztepe'de yönetim teknik direktör seçimini Trabzonspor maçı sonrasına bıraktı. Özel işleri nedeniyle Amerika'ya giden Başkan Mehmet Sepil, Vekili Talat Papatya'ya teknik direktör konusunda tam yetki verdi. Yönetim ilk sıraya yerleştirdiği isim ise Kayserispor'dan ayrılan Samet Aybaba oldu.



SAMET AYBABA İSTEKLİ



Sarı-kırmızılılar, 64 yaşındaki deneyimli teknik adama teklifini iletirken Aybaba G.Birliği ile yaptığı görüşmeyi Göztepe'nin devreye girmesiyle askıya aldı. Aybaba ile dirsek temasını sürdüren yönetim aksi halde ikinci aday olarak belirlediği Hikmet Karaman'la görüşmelere başlayacak. Sarı-kırmızılıların listesinde ise birçok teknik adam yer alıyor.

BURAK HAKERLER