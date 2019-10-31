Ziraat Türkiye Kupası 4. tur heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor ile İçel İdmanyurduspor 5. tura çıkmak için mücadele verdi. Ege temsilcisi rakibi 4-1'lik skorla geçerek adını bir üst tura yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor ile İçel İdmanyurduspor 5. tura çıkmak için mücadele verdi. Ege temsilcisi rakibi 4-1'lik skorla geçerek adını bir üst tura yazdırdı.
Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda İçel İdmanyurdu'nu rahat geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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