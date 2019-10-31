  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Falcao yatıyor Muric coşuyor

yatıyor Muric coşuyor

Falcao yatıyor Muric coşuyor
Giriş Tarihi: 31.10.2019

döneminde ’ın renklerine kattığı yıldız futbolcu ile karşılaştırılan Fenerbahçeli Muric, 68 günde 11 maçta 990 dakika süre alıp 5 gol attı

Galatasaray'ın renklerine kattığı dünyaca ünlü yıldızı Falcao ile karşılaştırılan Fenerbahçeli Vedat Muric, müthiş performansıyla dikkat çekiyor. Ligde ve Kosova'nın EURO 2020 maçlarının tamamında 90 dakika sahada kalan 25 yaşındaki forvet, 68 gün içinde 11 maçta 990 dakika süre alarak gücünü kanıtladı. Ligde geride kalan 9 haftada 5 gol atan Kosovalı forvet, hem milli takım hem Fener'de tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı. Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Falcao ise yaklaşık 1 aydır topa ayak vurmadı. Kolombiyalı yıldız ligde 3 maçta 181 dakika oynayıp 1 gol atarken 2 Şampiyonlar Ligi maçında ise 180 dakikayı boş geçti

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Falcao yatıyor Muric coşuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN