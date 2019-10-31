Falcao yatıyor Muric coşuyor

Transfer döneminde Galatasaray’ın renklerine kattığı yıldız futbolcu Falcao ile karşılaştırılan Fenerbahçeli Muric, 68 günde 11 maçta 990 dakika süre alıp 5 gol attı

Galatasaray'ın renklerine kattığı dünyaca ünlü yıldızı Falcao ile karşılaştırılan Fenerbahçeli Vedat Muric, müthiş performansıyla dikkat çekiyor. Ligde ve Kosova'nın EURO 2020 maçlarının tamamında 90 dakika sahada kalan 25 yaşındaki forvet, 68 gün içinde 11 maçta 990 dakika süre alarak gücünü kanıtladı. Ligde geride kalan 9 haftada 5 gol atan Kosovalı forvet, hem milli takım hem Fener'de tüm maçlarda 90 dakika sahada kaldı. Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Falcao ise yaklaşık 1 aydır topa ayak vurmadı. Kolombiyalı yıldız ligde 3 maçta 181 dakika oynayıp 1 gol atarken 2 Şampiyonlar Ligi maçında ise 180 dakikayı boş geçti