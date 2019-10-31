Fener çok farklı

F.Bahçe'de Ersun Yanal, 9. hafta itibarıyla selefi Phillip Cocu'yu hücum anlamında 3'e katladı. Kanarya, müthiş çıkışıyla taraftarlarını da şampiyonluk için umutlandırdı

Oynattığı hücum futboluyla bilinen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu özelliğini göstermeye başladı. Geçen sezon Hollandalı teknik adamla 9 haftada sadece 6 gol atabilen Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde başladığı bu sezonun aynı döneminde rakip fileleri 18 kez havalandırdı. Geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, lider girdiği 9. haftada 17 gol atma başarısı gösterdi. Yanal'ın F.Bahçe'si performansıyla bu rakamı geçti.



İÇ SAHA FAKTÖRÜ



Fenerbahçe, ligde, savunma ve orta sahadan en fazla gol katkısı alan takım olarak ilk sırada bulunuyor. Sarılacivertliler savunmadan dört, orta saha merkezinde oynayan oyunculardan toplamda beş gollük katkı aldı. Kadıköy'de oynanan maçlarda da Ersun Yanal faktörü ortaya çıktı. Taraftara bol gollü galibiyetler izletmek isteyen tecrübeli teknik adamla Fenerbahçe, bu sezon Ülker Stadı'nda 5 maçta 13 gol atarken, bu sayı Cocu'yla aynı maç sayısında 6'da kalmıştı. Ersun Yanal'ın transferi için ısrarcı olduğu Muriç, 9 haftada 5 gol atıp 1 asist yaparak 6 gole doğrudan katkı yaptı.