Gaziantep FK - Turgutluspor (Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçı A SPOR CANLI YAYIN)

Ziraat Türkiye Kupası'nda maç heyecanı devam ediyor. 4. tur mücadelesi kapsamında Süper Lig ekibi Gaziantep FK, sahasında Turgutluspor 'u konuk ediyor. Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Gaziantep FK, Turgutluspor'u konuk ediyor. CANLI YAYIN