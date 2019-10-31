Gaziantep FK - Turgutluspor (Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçı A SPOR CANLI YAYIN)

Ziraat Türkiye Kupası'nda maç heyecanı devam ediyor. 4. tur mücadelesi kapsamında Süper Lig ekibi Gaziantep FK, sahasında Turgutluspor 'u konuk ediyor. Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Gaziantep FK, Turgutluspor'u konuk ediyor.
CANLI YAYIN
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