Horozlar mesaide

Süper Lig'de son olarak Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yenerek 6 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırıp moral bulan Yukatel Denizlispor, bugün Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında evinde Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup temsilcisi İçel İdmanyurdu ile karşılaşacak. Atatürk Stadı'nda Kocaeli Bölgesi'nden Alper Çetin'in yöneteceği müsabaka saat 20.30'da başlayacak
Süper Lig'de son olarak Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yenerek 6 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırıp moral bulan Yukatel Denizlispor, bugün Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında evinde Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup temsilcisi İçel İdmanyurdu ile karşılaşacak. Atatürk Stadı'nda Kocaeli Bölgesi'nden Alper Çetin'in yöneteceği müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Yeşil-siyahlılarda sakatlığı süren Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega karşılaşmada forma giyemeyecek. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Denizlispor, kupanın 3. turunda TFF İkinci Lig ekibi Hacettepe'yi deplasmanda 4-0 mağlup edip rakibini elemişti.
MARATON TRİBÜN 10 TL
Denizlispor-İçel İdmanyurdu eleme maçının bilet fiyatları belli oldu. Müsabakada kombineler geçerli olmayacak, kale arkaları satışa açılmayacak, maraton ve kapalı tribün satışa sunulacak. Maraton tribün 10 TL'den, kapalı tribün 20 TL'den satılacak. Maç biletleri PASSO Lig şirketi üzerinden alınacak.
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