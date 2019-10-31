İzmir futbolu şahlanmalı

İzmir Ticaret Odası'nın konuğu olan Nihat Özdemir, "Futbol artık büyük bir endüstri. Göztepe yetmez, diğer kulüpler de Süper Lig'de yer almalı. O nedenle iş dünyası da kulüplerin yanında olmalı" dedi

Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir, İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) meclis toplantısına katıldı. İzmirli iş ve spor adamlarını bir araya getirdiği zirvede renkli görüntüler oluştu. İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in Futbol Federasyonu başkanlığı yaptığını ve gençlik yıllarından beri sporun içinde olduğunu hatırlatan Özdemir, "Kendisiyle uzun yıllar birlikte de görev yaptık. İzmir için Mahmut Özgener büyük bir şans.olduğunu söyleyen Özdemir, İzmir'in artık futbol dünyasında çok daha etkin rol alması gerektiğini söyledi. Son yıllarda spor endüstrisinin birçok sektörün önüne geçtiğini ve hızla yükseldiğini belirten Özdemir, İzmir iş dünyasının kulüplere daha fazla destek olması gerektiğini söyledi.



İZMİR DAHA GÜÇLÜ OLMALI



Özdemir, "Spor endüstrisi, sadece kulüplerin ve kurumların bilet, merchandising, yayın, sponsorluk, transfer gelirlerini kattığımızda, devletlerin spora yaptığı yatırımları, tesisler için harcanan miktarları hesapladığımızda 500 milyar dolara yaklaşan bir pazar. Spor malzemeleri, spor besinleri, spor merkezleri, spor turizmi gibi sporla doğrudan ilgili endüstrileri de kattığımızda bu büyüklük 1.6 trilyon dolara ulaşıyor. Futbol, tüm dünyadaki yaygınlığıyla spor endüstrisi üzerinde ayrı bir başlık altında değerlendirilebilir. O nedenle diyoruz ki İzmirli iş adamları bu endüstrinin içinde olmalı" dedi.



"GÖZTEPE YETMEZ DEVAMI GELMELİ"



Göztepe'nin Süper Lig'e renk kattığını ve ayrı bir heyecan yaşattığını söyleyen Özdemir, "İzmir'in Altay, Karşıyaka, Altınordu gibi oldukça köklü takımları var. Altınordu gerçekten de altyapıya yaptığı yatırımlarla önemli işler başarıyor. Uzun yıllar bugünkü Süper Lig dediğimiz bu ligde tarihi başarılara imza atmış çok köklü kulüpler. Bu kulüplerimizin de biran önce Süper Lig'de olması çok önemli. Bunun için İzmir'i yönetenler bir araya gelip bu dev kulüplerimizi ayağa kaldırmalı. Kentin kulüplere sahip çıkması çok önemli. Statlarımız yapılıyor. Göztepe Stadı tamamlanmak üzere. Nasipse Alsancak Stadı da bitecek. Karşıyaka Stadı ile ilgili sorunlar aşılmak üzere. İzmir futbolu şahlanırsa Türkiye şahlanır" diye konuştu.



ÖZGENER: HAK ETTİĞİ PAYI ALMALI



İZTO Başkanı Mahmut Özgener, futbolun kitleleri peşinden sürükleyen önemli bir branş olduğunu belirtirken, "Milli takımımızın son dönemde Şenol Güneş yönetimindeki başarılı performansıyla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak için çok avantajlı bir pozisyona geçmesi, Şampiyonlar Ligi finalinin bu yıl ülkemizde oynanacak olması gücümüzü gösteriyor. İzmirimizin de spor endüstrisinden hak ettiği payı alması, çok daha fazla sayıda kulübümüzün Süper Lig'de temsil edilmesi en büyük dileğimiz. Türk futbolunun bir numaralı isminin görüşleri bizim için çok değerli. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

MERT ALPDÜNDAR